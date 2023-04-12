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Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Fenerbahçe'de Selahattin Baki, "Bu sezon bizi 3. defa şampiyonluktan koparmaya çalıştılar” demişti. Sarı-lacivertliler, oynanan 3 maçta kasıt arıyor. Baki, Adana Demir, Alanya ve Karagümrük maçlarını işaret etti. İşte Kanarya'yı kızdıran pozisyonlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek Galatasaray'ı yakın takibini sürdürdü ancak mücadele sonrasında sarı-lacivertliler öfkeliydi.

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Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Yönetici Selahattin Baki "Bu sezon 3. defa şampiyonluk yarışından bizi koparmaya çalıştılar" ifadelerini kullanarak MHK'ye yüklenmişti.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Kanarya'da hem yönetim hem de taraftarın takıldığı 3 müadele var. 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor karşılaşması. Deplasmanda 3-1 kazanılan Alanyaspor mücadelesi ve sonuncusu da 2-1 galip tamamlanan Karagümrük maçı.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

İŞTE KIZDIRAN POZİSYONLAR
ADANA DEMIR-F.BAHÇE: 1-1
HAKEM: ALI PALABIYIK
VAR: KORAY GENÇERLER
Dk 23: Michy Batshuayi, Badou Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyondan penaltı kararı çıkmadı.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Dk 25: Batshuayi ile Ndiaye yine bir kornerde yerde kaldılar. Batshuayi penaltı bekledi, Ali Palabıyık yine çalmadı. Dk 45+8: Badou Ndiaye'nin İrfan Can Kahveci'nin ayağına bastı.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

F.Bahçe cephesi, Ndiaye'nin 2. sarıdan atılması gerektiğini belirttiler. Dk 69: Samet Akaydin rakip ceza sahasında topa yükselirken Younes Belhanda'nın dirseği yüzüne geldi. Ali Palabıyık ve VAR başındaki Koray Gençerler pozisyonu çözemedi.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Bu pozisyonda Diego Rossi de rakibin engellemesiyle topa gidemedi.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

ALANYASPOR-F.BAHÇE: 1-3
HAKEM: METE KALKAVAN
VAR: HAKAN CEYLAN
Dk 35: İrfan Can Kahveci'nin ortasında uçarak kafa vuruşuyla Diego Rossi kafayla ağları havalandırdı. VAR'dan ofsayt kararı çıktı ancak çekilen çizgi tatmin etmedi.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Dk 45+8: Furkan, Valencia'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor. Aynı hareketi aynı oyuncuya 30. dakikada da yaptı ancak kart çıkmadı.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Alanyaspor eksik kalacaktı. Dk 67: Furkan Bayır, bu defa da Ferdi Kadıoğlu'na sarı kartlık faul yaptı. Ancak ikinci sarı yine çıkmadı.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

KARAGÜMRÜK-F.BAHÇE: 1-2
HAKEM: ABDULKADIR BITIGEN
VAR: EMRE MALOK
Dk 3: Willian Arao'nun golü öncesinde Samet Akaydin ile Rayyan Baniya kafa topuna çıkıyorlar. İki oyuncu da rahatlıkla topa yükseliyor. Samet'in burada faullük bir müdahalesi olmamasına rağmen gol iptal edildi.

Fenerbahçe isyanda! 3 maçta kasıt aranıyor

Dk 24: Karagümrük'ün golü öncesinde Batuhan Şen, kontrolündeki topu bıraktı. Ardından yeniden alarak degaj kullandı. Burada bir endirekt serbest vuruş gerekirken hakemler bunu atladı.

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