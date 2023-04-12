FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerden şampiyonluk hesapları! İkili averaj can sıkıyor

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları tekrar yapılmaya başlandı. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ve Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutları tekrar filizlendi.
Dünya Kupası arasına kadar muhteşem bir performans gösteren ancak ara sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hedef kalan 8 maçı da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek. Fenerbahçe kalan 8 maçı da kazanırsa Galatasaray'ın iki maçta daha takılmasını bekleyecek.
ONA RAĞMEN KOPMADI!
Sarı-lacivertliler'de Jesus, özellikle Dünya Kupası arası sonrası yaptığı yanlış oyuncu tercihleri ve taktiklerle tepki çekti. Fenerbahçe ona rağmen yarıştan kopmadı.