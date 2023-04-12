FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerden şampiyonluk hesapları! İkili averaj can sıkıyor

Dünya Kupası arasına kadar muhteşem bir performans gösteren ancak ara sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hedef kalan 8 maçı da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek. Fenerbahçe kalan 8 maçı da kazanırsa Galatasaray'ın iki maçta daha takılmasını bekleyecek.