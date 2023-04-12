Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerden şampiyonluk hesapları! İkili averaj can sıkıyor

FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerden şampiyonluk hesapları! İkili averaj can sıkıyor

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve takibine devam ediyor. Evindeki derbileri kaybeden ve artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler, liderin puan kayıplarını bekleyecek. İşte Kanarya'nın şampiyonluk hesapları... | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertliler'den şampiyonluk hesapları! İkili averaj can sıkıyor

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları tekrar yapılmaya başlandı. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ve Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutları tekrar filizlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertliler'den şampiyonluk hesapları! İkili averaj can sıkıyor

Dünya Kupası arasına kadar muhteşem bir performans gösteren ancak ara sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hedef kalan 8 maçı da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek. Fenerbahçe kalan 8 maçı da kazanırsa Galatasaray'ın iki maçta daha takılmasını bekleyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertliler'den şampiyonluk hesapları! İkili averaj can sıkıyor

ONA RAĞMEN KOPMADI!

Sarı-lacivertliler'de Jesus, özellikle Dünya Kupası arası sonrası yaptığı yanlış oyuncu tercihleri ve taktiklerle tepki çekti. Fenerbahçe ona rağmen yarıştan kopmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertliler'den şampiyonluk hesapları! İkili averaj can sıkıyor

Portekizli hoca sadece yanlış oyuncu tercihleri değil yaptığı açıklamalarla da takımının modunu düşürdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertliler'den şampiyonluk hesapları! İkili averaj can sıkıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan haftalarda ezeli rakibi G.Saray ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, Sivasspor ve Giresun'la da deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe, Cimbom'a evinde 3-0 yenildiği için ikili averaj konusunda oldukça sıkıntılı.

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