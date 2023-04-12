Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Kızılyıldız deplasmanında

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de sezonun 34. ve son haftasında perşembe günü Sırbistan ekibi Kızılyıldız'la deplasmanda mücadele edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:59
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız deplasmanında

Başkent Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Bir sezon sonra tekrar play-off'a kalmak isteyen Fenerbahçe Beko, son haftaya avantajlı giriyor.

Real Madrid ve Baskonia mağlubiyetlerinin ardından iç sahada Anadolu Efes'i yenen Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 19'a yükselterek son haftaya 5. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, zorlu Sırbistan deplasmanında kazanması durumunda normal sezonu 5. sırada bitirecek ve play-off'a kalacak. Fenerbahçe Beko bu durumda sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Monaco'yla eşleşecek.

Geçen hafta lider Olympiakos'u sahasında yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkaran Kızılyıldız'ın bu yükselişi play-off için yeterli olmadı. Toplamda 16 galibiyeti bulunan ve play-off şansı kalmayan Sırp ekibi, kendi adına sezonun son Avrupa Ligi maçına seyircisi önünde çıkacak.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 93-79 mağlup etmişti.

ÇOKLU AVERAJ DEVREYE GİREBİLİR

THY EuroLeague'de Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Partizan ve Maccabi Playtika, son maçlar öncesinde play-off biletini aldı.

Play-off'un son biletlerini ise Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Zalgiris takımlarından ikisi alacak.

Kendi maçını kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmayacak olan Fenerbahçe, kaybetmesi halinde ise rakiplerinin maçlarının sonuçlarını bekleyecek.

Baskonia deplasmanda lider Olympiakos, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Zalgiris ise Almanya'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Baskonia ve Zalgiris'ten birinin kazanamaması durumunda da Fenerbahçe Beko, son maçını kaybetse bile play-off biletini alacak.

Baskonia, Zalgiris ve daha önce play-off'u garantileyen Maccabi Playtika bu hafta maçlarını kazanır, Fenerbahçe Beko kaybederse, sarı-lacivertliler üçlü averaj sonunda play-off dışında kalacak.

DİĞER
Aldatmak dizisinde Güzide bu tuzaktan nasıl kurtulacak?
Yasemin Kozanoğlu'dan son halini eleştirenlere yanıt "Aptalca! Sanki hep 20 yaşımda kalacakmışım gibi..." Bir dönemin olay kadını Yasemin...
Fransızlar duyurdu! İşte G.Saray'ın Icardi teklifi
G.Saray'dan dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda ve Zajc'ın yedek kalma sebebi
Maçta kural hatası var mı? MHK açıkladı
Tarım Kredi Marketi'nde yeni indirimler!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! 13:42
Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabılar dev fiyata satıldı Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabılar dev fiyata satıldı 13:05
Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! İşte maç programı Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! İşte maç programı 12:59
THY EuroLeague'de normal sezon sona eriyor! İşte maç programı THY EuroLeague'de normal sezon sona eriyor! İşte maç programı 12:56
Lakers ve Hawks play-off'lara kaldı Lakers ve Hawks play-off'lara kaldı 12:53
F.Bahçe Beko Kızılyıldız deplasmanında F.Bahçe Beko Kızılyıldız deplasmanında 12:48
Daha Eski
O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda ve Zajc'ın yedek kalma sebebi O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda ve Zajc'ın yedek kalma sebebi 12:40
Marc Marquez Amerika Grand Prix'sinde yer almayacak Marc Marquez Amerika Grand Prix'sinde yer almayacak 12:39
Şenol Güneş'ten Redmond kararı! Şenol Güneş'ten Redmond kararı! 12:13
Beşiktaş - A. Madrid maçı saat kaçta? Beşiktaş - A. Madrid maçı saat kaçta? 12:08
Timur'dan F.Bahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..." Timur'dan F.Bahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..." 12:04
Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor 11:40