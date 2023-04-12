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Fenerbahçe asla pes etmiyor

Fenerbahçe bu sezon yenik duruma düştüğü maçlardan 17 puan çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe asla pes etmiyor

Sarı-lacivertlilerin bu sezon en çok şikayet ettiği konulardan biri kaleye gelen ilk şutun gol olması. Fenerbahçe bu sebeple birçok maçta skor dezavantajı yaşadı. Kanarya bu sezon 12 maçta bu durumla karşı karşıya kaldı. Bu mücadelelerin 5'ini çevirmeyi başardı. 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. 5 defa da sahayı boynu bükük terk etti. Kanarya skor dezavantajı yaşadığı maçlarda topladığı 17 puanla Süper Lig'in bu alanda en başarılı takımı oldu. Teknik direktör Jorge Jesus ligin kalan bölümü için oyuncularını bu konuda uyardı.

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