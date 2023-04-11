Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bana göre bu pozisyonda VAR'ın hakemi izlemeye çağırması gerekirdi. Sen çağır, maçın hakemi karar versin. Maçı sen mi idare ediyorsun maçın hakemi mi? Ama maalesef bu işler Türkiye'de artık tam bir rezalete gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor, maç oynanırken kural değişiyor, hem de maçta değil federasyonda.