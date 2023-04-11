Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ama yine de atak oyunda pozisyon bulmak mümkün olmuyordu. En sonunda da yine Arda'nın bir uyanıklığı ile çabuk başlattığı top sonrası kazanılan kornerde, Szalai Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandıran golü attı. Ve yarışa 'devam' dediler.