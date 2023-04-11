Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi köşesinde değerlendirdi. İşte Üründül'ün Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 08:53
Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Miha Zajc ve Attila Szalai'nin golleriyle 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 57'ye yükselterek zirve iddiasını sürdürdü.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - ARDA GÜLER NEDEN OYNAMAZ?

Olimpiyat Stadı'nda ne zirve yarışına devam etmek için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe ne de 11 haftadır yenilmeyerek başarılı bir grafik çizen Karagümrük olumlu bir futbol sergileyemediler.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

İlk yarıda Fenerbahçe atak oynadığı bölümlerde Karagümrük'ün alışılmış iyi yerleşimli alan savunmasına karşı üretkenlik sağlayamadı.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Karagümrük'ün tek atağında da skor dezavantajına düştüler.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci yarıda işler oldukça zordu. Zajc'ın ekstra vuruşla uzaktan attığı golle skora denge gelmesi Fenerbahçe'ye moral verdi.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ama yine de atak oyunda pozisyon bulmak mümkün olmuyordu. En sonunda da yine Arda'nın bir uyanıklığı ile çabuk başlattığı top sonrası kazanılan kornerde, Szalai Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandıran golü attı. Ve yarışa 'devam' dediler.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Dünkü maçın ilk ilginç kırılma anları vardı. İlk yarıda İrfan Can çok müsait pozisyonda topu Valencia'nın gerisine atınca çok önemli bir pozisyon harcandı. Dönen topta F.Bahçe golü kalesinde gördü.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci devrede Colley çok net pozisyonda Altay'ı geçemedi. Hemen ardından Zajc takımına hayat veren golü attı.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Gelelim Jesus'a; hâlâ bir mantık yürütemiyorum. Neden Arda ilk 11'de oynamıyor da sahaya sonradan giriyor.
Beşiktaş maçında ilk 11'de süper işler yaptı.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sonra kupada son bölümde girdi, dün yine yedek... Ayrıca eğer bir teknik adam normal sürenin bitmesine 25 dakika kala sakatlık olmadan 5. oyuncuyu da değiştiriyorsa kafasının ne kadar karışık olduğu ortada.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Karagümrük kendini garantileyince belli ki işi gevşetmiş. Çok ağır oynadılar, sadece oturmuş sistemleriyle ayakta kaldılar.

Ömer Üründül Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

Borini'nin performansı ise tam bir hayal kırıklığıydı. Bana göre Valencia'ya yapılan hareket penaltıydı. Hakem göremezdi ama VAR devreye girmeliydi.

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