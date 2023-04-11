Haberler Fenerbahçe Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus gündemden düşmüyor. Sezon başında sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcının sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Brezilya basını adı Flamengo, Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan Jesus ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:47 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 16:47
Mert Kılıç
Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayrılmasının ardından dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Yönetim, Portekizli teknik adamla tek sezonluk sözleşme imzaladı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Jesus yönetiminde sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Katar'da düzenlenen turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptıran Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda etti.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İspanyol ekibiyle oynanan ilk maç sonrası tepki çeken bir açıklama yaptı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Jesus, Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamayla ilgili ise "Herkes benim sözleşmemin mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Jorge Jesus'un bu açıklamaları Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken, Portekizli teknik adam Fatih Karagümrük maçı sonrası sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

"BAŞKAN DEVAM ETMEMİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ AMA..."

Jesus, İstanbul ekibiyle oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Devamlı konuşuyoruz. Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman 'iki taraf oturur karar veririz' diye görüştük.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız." ifadelerini kullandı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Adı Flamengo, Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Brezilya basını, adı Flamengo, Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan 68 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Flamengo'da ilk hedef Jorge Jesus olarak belirlendi.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİ BEKLENMEYECEK

Brezilya ekibi, 2019/2020 sezonunda da takımı çalıştıran Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmesini beklememe kararı aldı.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

FENERBAHÇE'YE FESİH BEDELİ ÖDENECEK

Coluna do Fla'da yer alan haberde; Flamengo, Jesus için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödeyerek deneyimli çalıştırıcıyı hemen takımın başına getirecek.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Haberde Flamengo'nun Jesus'u bir an önce takımın başına geçirmek istediği ve Vitor Pereira'nın ayrılığının resmileşmesinin ardından girişimlerin hızlanacağı kaydedildi.

Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Haberde ayrıca Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in, Jorge Jesus'un Brezilya ekibinden ayrılma şeklini beğenmemesine rağmen en iyi seçeneğin Jesus olduğunu düşündüğü aktarıldı.

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