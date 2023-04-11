Jesus için beklenmedik hamle! Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecekler

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayrılmasının ardından dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza attı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayrılmasının ardından dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Yönetim, Portekizli teknik adamla tek sezonluk sözleşme imzaladı.
Jesus yönetiminde sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.
Katar'da düzenlenen turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptıran Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, İspanyol ekibiyle oynanan ilk maç sonrası tepki çeken bir açıklama yaptı.
"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORUM"
Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Jesus, Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamayla ilgili ise "Herkes benim sözleşmemin mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir şey değil." ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus'un bu açıklamaları Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken, Portekizli teknik adam Fatih Karagümrük maçı sonrası sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.
"BAŞKAN DEVAM ETMEMİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ AMA..."
Jesus, İstanbul ekibiyle oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor.
Devamlı konuşuyoruz. Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman 'iki taraf oturur karar veririz' diye görüştük.
Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak.
Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız." ifadelerini kullandı.
Adı Flamengo, Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Brezilya basını, adı Flamengo, Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılan 68 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Flamengo'da ilk hedef Jorge Jesus olarak belirlendi.
SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİ BEKLENMEYECEK
Brezilya ekibi, 2019/2020 sezonunda da takımı çalıştıran Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmesini beklememe kararı aldı.
FENERBAHÇE'YE FESİH BEDELİ ÖDENECEK
Coluna do Fla'da yer alan haberde; Flamengo, Jesus için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödeyerek deneyimli çalıştırıcıyı hemen takımın başına getirecek.
Haberde Flamengo'nun Jesus'u bir an önce takımın başına geçirmek istediği ve Vitor Pereira'nın ayrılığının resmileşmesinin ardından girişimlerin hızlanacağı kaydedildi.
Haberde ayrıca Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in, Jorge Jesus'un Brezilya ekibinden ayrılma şeklini beğenmemesine rağmen en iyi seçeneğin Jesus olduğunu düşündüğü aktarıldı.