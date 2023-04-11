FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
Son olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibine devam etti.
Şampiyonluk iddiasını devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler, seri galibiyetler yakalayarak Galatasaray'ın puan kayıplarını beklemek zorunda.
Şansını son ana kadar zorlamayı amaçlayan Kanarya'da Jorge Jesus bilmecesi yaşanıyor.
FENERBAHÇE JESUS İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcı ile gelecek sezon da yola devam etmek istiyor.
Jesus ile yapılan görüşmede yeni sözleşme teklifi iletildi.
Deneymli çalıştırıcı ise yönetimin bu teklifine cevap olarak sezon sonunu işaret etti.
Karagümrük maçı sonrası konuşan Jesus, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim.
Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.
FLAMENGO'DAN TELEFON GELDİ!
Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'da Jorge Jesus ismi ön plana çıktı.
Brezilya Ligi temsilcisi, deneyimli hoca ile ilk teması kurdu.
Flamengo taraftarının da geri dönmesini çok istediği Jesus ile bir görüşme gerçekleştirildi.
Ünlü Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı.
Brezilyalı idareci, Jorge Jesus'a teknik direktörlük teklifini iletti.
Jorge Jesus kararını sezonun bitmesinin ardından verecek.