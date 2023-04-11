Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a flaş bir telefon geldi. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo yönetimi, deneyimli çalıştırıcı ile temasa geçti. Yapılan görüşmede Jesus'a teklif yapıldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 21:32 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 21:33
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Şansını son ana kadar zorlamayı amaçlayan Kanarya'da Jorge Jesus bilmecesi yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

FENERBAHÇE JESUS İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcı ile gelecek sezon da yola devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Jesus ile yapılan görüşmede yeni sözleşme teklifi iletildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Deneymli çalıştırıcı ise yönetimin bu teklifine cevap olarak sezon sonunu işaret etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Karagümrük maçı sonrası konuşan Jesus, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

FLAMENGO'DAN TELEFON GELDİ!
Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'da Jorge Jesus ismi ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Brezilya Ligi temsilcisi, deneyimli hoca ile ilk teması kurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Flamengo taraftarının da geri dönmesini çok istediği Jesus ile bir görüşme gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Ünlü Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Brezilyalı idareci, Jorge Jesus'a teknik direktörlük teklifini iletti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve...

Jorge Jesus kararını sezonun bitmesinin ardından verecek.

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