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Transferden dev gelir! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki yıldız isimlerin geleceği büyük merak konusu haline gelirken Arda Güler, Szalai ve Crespo gibi futbolcuların olası transferinde kulübe büyük bir gelir bekleniyor. Elde edilen gelirle ise sarı lacivertliler önceki dönemlerdeki gibi kadrosuna dünya yıldızı isimleri almayı planlıyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren, kupada da yoluna devam eden Fenerbahçe yine de taraftarın istediği, görmeye alışkın olduğu süper yıldızlara sahip değil.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Geçmişte, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Lugano, Roberto Carlos, Nani, Rapaic, Ortega, Kezman, Kjaer, Appiah, Meireles gibi birçok dünya yıldızını çubuklu forma ile izleyen taraftarlar yeniden bu kalibrede oyuncuları takımlarında görmek istiyor.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Fenerbahçe bu yaz Arda Güler, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun olası satışından 70 milyon euro gibi bir girdi bekliyor.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Bu para gelecek sezonun süper yıldız transferine ayrılacak.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Kanarya böylece geçmişindeki gibi sahaya çıktığı anda rakiplerin dizlerini titreterek oyuncuları bünyesinde barındıracak.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Sarı lacivertliler yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlamıştı.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Kanarya Portekizli hoca yönetiminde gerek Süper Lig'e gerek Avrupa'da oldukça önemli sonuçlar aldı.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasında ise işler istenildiği gibi yolunda gitmedi.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Süper Lig'de üst üste alınan puan kayıplarının ardından Kanarya, liderliği en yakın rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Sarı lacivertliler sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya son 16 turunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Fenerbahçe'de şimdilerde ise tek hedef Ziraat Türkiye Kupası.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Sarı lacivertlilerde ise taraftarlar gelecek sezon takımda dünya yıldızı isimleri görmek istiyor.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Bu nedenle yönetim Arda Güler gibi isimlerin olası transferinde kasaya önemli bir para gelmesini bekliyor.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Sarı lacivertlilerde Arda Güler'in yanı sıra birkaç futbolcu daha önemli kulüplerin transfer radarında.

Transferden dev gelir! F.Bahçe'ye yıldız yağacak

Bu anlamda Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi politikası şimdiden büyük merak konusu haline geldi.

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