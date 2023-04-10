Fenerbahçe'de tek ihtimal 3 puan! İşte Jorge Jesus'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Sarı-lacivertliler ağır Beşiktaş yenilgisi sonrasında kötü günleri çabuk geride bıraktı. Başkan Ali Koç'un sakin kalıp, Jorge Jesus ile yola devam kararı almasının ardından Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçerek bulanık suları dağıttı. Fenerbahçe rotasını yeniden Süper Lig'e kırdı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı amansız takibe alan Kanarya, rakibinin BAY geçtiği haftada kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. Jorge Jesus da öğrencileriyle konuşuyor.

RAKİP LİGİN DİŞLİSİ

Fenerbahçe'nin rakibi Karagümrük, ligin keyif veren ekiplerinden biri. Andrea Pirlo'nun ekibi Adana Demirspor'a 2-1 kaybettikten sonra çıktığı 11 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler kazanarak hem Galatasaray'a daha da yaklaşmayı hem de rakibinin yenilmezlik serisine son noktayı koymayı hedefliyor. Bu mücadelede teknik direktör Jorge Jesus da macera aramayacak. Tutmayan üçlü sistemi kullanmayacak. Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki 11'i sahaya sürecek.

KADRODA 6 EKSİK VAR

Karagümrük ile oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de 6 eksik bulunuyor. Mert Hakan sarı kart cezalısı. Luan Peres, Oosterwolde, King, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique'nin de sakatlıkları devam ediyor.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Batuhan, Salih, Rodrigues, Dresevic, Levent, Bertolacci, Ricci, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Diagne

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Zajc, İsmail, Emre Mor, Rossi, Serdar, Valencia