Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de tek ihtimal 3 puan! İşte Jorge Jesus'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Fenerbahçe'de tek ihtimal 3 puan! İşte Jorge Jesus'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından ligde Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. Sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin ilk 11'i ise büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de tek ihtimal 3 puan! İşte Jorge Jesus'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Sarı-lacivertliler ağır Beşiktaş yenilgisi sonrasında kötü günleri çabuk geride bıraktı. Başkan Ali Koç'un sakin kalıp, Jorge Jesus ile yola devam kararı almasının ardından Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçerek bulanık suları dağıttı. Fenerbahçe rotasını yeniden Süper Lig'e kırdı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı amansız takibe alan Kanarya, rakibinin BAY geçtiği haftada kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. Jorge Jesus da öğrencileriyle konuşuyor.

RAKİP LİGİN DİŞLİSİ

Fenerbahçe'nin rakibi Karagümrük, ligin keyif veren ekiplerinden biri. Andrea Pirlo'nun ekibi Adana Demirspor'a 2-1 kaybettikten sonra çıktığı 11 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler kazanarak hem Galatasaray'a daha da yaklaşmayı hem de rakibinin yenilmezlik serisine son noktayı koymayı hedefliyor. Bu mücadelede teknik direktör Jorge Jesus da macera aramayacak. Tutmayan üçlü sistemi kullanmayacak. Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki 11'i sahaya sürecek.

KADRODA 6 EKSİK VAR

Karagümrük ile oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de 6 eksik bulunuyor. Mert Hakan sarı kart cezalısı. Luan Peres, Oosterwolde, King, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique'nin de sakatlıkları devam ediyor.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Batuhan, Salih, Rodrigues, Dresevic, Levent, Bertolacci, Ricci, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Diagne

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Zajc, İsmail, Emre Mor, Rossi, Serdar, Valencia

DİĞER
Son dakika haberleri: Valencia’nın yerine yılın transferi geliyor! Fenerbahçe Süper Lig’in eski gol kralını alacak…
Yengeden kırmızı kart! Merih Demiral ile Heidi Lushtaku arasında öyle bir kriz çıktı ki...
Barça'ya 2. Arda! Her maçını raporluyorlar
Cimbom'dan gurbetçi harekatı! 2 yıldız adayı listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barça'ya 2. Arda! Her maçını raporluyorlar
F.Bahçe'ye yıldız yağacak!
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Antalya iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Sivas iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balıkesirli futbolculara saldırı! Balıkesirli futbolculara saldırı! 01:24
Balıkesirli futbolculara saldırı! Balıkesirli futbolculara saldırı! 01:24
Atletico Madrid deplasmanda kazandı! Atletico Madrid deplasmanda kazandı! 01:17
G.Saray Nef uzatmada kazandı! G.Saray Nef uzatmada kazandı! 01:17
Atletico Madrid deplasmanda kazandı! Atletico Madrid deplasmanda kazandı! 01:13
G.Saray Nef uzatmada kazandı! G.Saray Nef uzatmada kazandı! 01:12
Daha Eski
Toroğlu yorumladı! Aboubakar kırmızı görmeli miydi? Toroğlu yorumladı! Aboubakar kırmızı görmeli miydi? 00:56
Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! Güneş'ten flaş Dele Alli açıklaması! 00:56
Kartal Dolmabahçe'de yıldızlarıyla coştu! Kartal Dolmabahçe'de yıldızlarıyla coştu! 00:56
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:56
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:56
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:56