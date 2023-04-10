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Karagümrük - Fenerbahçe maçında Willian Arao'nun golü sayılmadı! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Karagümrük evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 4. dakikada Willian Arao ile bulduğu gol geçerli sayılmadı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, hava topu mücadelesinde faul tespit etti. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 20:42 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 20:51
Karagümrük - Fenerbahçe maçında Willian Arao'nun golü sayılmadı! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmanın hemen başında sarı-lacivertlilerin attığı gol geçerli sayılmadı.

Fenerbahçe, maçın 4. dakikasında Atilla Szalai'nin ortasında, Willian Arao'nun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak maçın orta hakemi Abdulkadir Bitigen, hava topu mücadelesinde faul olduğu gerekçesiyle bu golü geçerli saymadı.

İşte o anlar...







Görüntüler BeıN Sports'tan alınmıştır

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