Gümrük 1959‘da kazandı

İki ekip arasında Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 13 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Fatih Karagümrük ise 1 kez galibiyet alabildi. 4 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Karagümrük, rakibi F.Bahçe karşısında ligde aldığı tek galibiyeti ise 1959-1960 sezonunda oynanan maçta elde etti.
İki ekip arasında Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 13 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Fatih Karagümrük ise 1 kez galibiyet alabildi. 4 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Karagümrük, rakibi F.Bahçe karşısında ligde aldığı tek galibiyeti ise 1959-1960 sezonunda oynanan maçta elde etti.