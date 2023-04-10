Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! "Hep beraber hesabı görelim"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra sarı-lacivertli ekibin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, karşılaşmadan sonra Galatasaray'a göndermelerde bulundu.

İŞTE BAKİ'NİN SÖZLERİ:

Tebrik ediyorum. Çok önemli ve kritik bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı.

Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı hatırlarsınız. Önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını öneriyorum. Birikmişleri de masaya koyun da hep beraber hesabı keselim.

Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar. 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var. Bundan herhalde bir tek hakemlerin haberi yok.

Bu kadar algıya rağmen, 3. defa Fenerbahçe'nin boynuna ip dolanmaya çalışılmasına rağmen Fenerbahçe'de 2 kupada da yoluna devam ediyor. Bugün çok psikolojik bir eşik döndük.

Salı günleri normalde olması gereken, adaletin bekçileri rakibimiz bir program yapacaktı. Her salı günü adaletle alakalı, yenilen bütün hakları masaya koyucaklardı. Kendilerine önümüzeki salı bu programı yapmalarını söylüyorum. Bugünkü maçtan çok malzeme çıkar. Madem herkes için adalet, hadi bakalım bütün birikmişleri masaya koyun da hep beraber hesabı görelim.