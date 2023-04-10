Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! "Hep beraber hesabı görelim"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! "Hep beraber hesabı görelim"

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Karagümrük deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, müsabakanın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a göndermede bulunan Baki, Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı hatırlarsınız. Önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını öneriyorum. Birikmişleri de masaya koyun da hep beraber hesabı keselim." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 23:33
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! "Hep beraber hesabı görelim"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra sarı-lacivertli ekibin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, karşılaşmadan sonra Galatasaray'a göndermelerde bulundu.

İŞTE BAKİ'NİN SÖZLERİ:

Tebrik ediyorum. Çok önemli ve kritik bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı.

Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı hatırlarsınız. Önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını öneriyorum. Birikmişleri de masaya koyun da hep beraber hesabı keselim.

Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar. 'Bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak' algısı var. Bundan herhalde bir tek hakemlerin haberi yok.

Bu kadar algıya rağmen, 3. defa Fenerbahçe'nin boynuna ip dolanmaya çalışılmasına rağmen Fenerbahçe'de 2 kupada da yoluna devam ediyor. Bugün çok psikolojik bir eşik döndük.

Salı günleri normalde olması gereken, adaletin bekçileri rakibimiz bir program yapacaktı. Her salı günü adaletle alakalı, yenilen bütün hakları masaya koyucaklardı. Kendilerine önümüzeki salı bu programı yapmalarını söylüyorum. Bugünkü maçtan çok malzeme çıkar. Madem herkes için adalet, hadi bakalım bütün birikmişleri masaya koyun da hep beraber hesabı görelim.

DİĞER
Son dakika haberi: Altay Bayındır ne yaptığına kendisi bile inanamadı! Büyük hata taraftarı çileden çıkardı...
Bakanlar yollarda Togg rüzgarı estirdi!
Jorge Jesus o isme onay verdi!
F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu...
Ferdi Kadıoğlu'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (10 Nisan)
KEÇİBOYUNUZU FAYDALARI
Polisler için en güzel Polis Haftası mesajları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi Kadıoğlu'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! 23:34
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 23:33
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:24
Jesus'tan hakem tepkisi! Jesus'tan hakem tepkisi! 23:11
Attila Szalai: Miha Zajc haklı çıktı Attila Szalai: Miha Zajc haklı çıktı 23:03
"Pes etmeden devam edeceğiz" "Pes etmeden devam edeceğiz" 23:00
Daha Eski
Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" 22:58
Miha Zajc: Bu galibiyeti hak ettik! Miha Zajc: Bu galibiyeti hak ettik! 22:54
Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu 22:35
F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! 22:33
Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! 21:43
Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! 21:06