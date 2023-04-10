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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi dikkat çeken sözler! "Gollü bir maç bekliyorum"

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesinde ise sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 19:52
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi dikkat çeken sözler! "Gollü bir maç bekliyorum"

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde ise teknik direktör Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Stadın tamamen Fenerbahçe taraftarı ile dolu olmasını isterdik. Onlar bizim için güç oluyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Defansif olarak bize zorluk yaratacaklar. Güçlü olmalıyız. Bütün hafta mu maça çalıştık, 3 puan almak istiyoruz.

İlk maçtaki gibi 9 gol olacağını düşünmüyorum. Ama gollü bir maç bekliyorum. Karagümrük uzun zamandır kaybetmiyor, bu bizi daha da motive ediyor. Hücumda iyi oyuncuları var. Türkiye Ligi'nde her maç zor, özellikle deplasmanlarda. Kazanmak için mücadele edeceğiz.

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