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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Fatih Karagümrük maçı sonrası hakem isyanı!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından ise sarı lacivertlilerde Jorge Jesus'un hakemin verdiği kararlarla ilgili sözleri dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 23:24
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Fatih Karagümrük maçı sonrası hakem isyanı!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup ederken Jorge Jesus karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verilmedi? Anlamadım!

Bunu kazanmış olmamıza rağmen söylüyorum. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Umarım hakemler hakkında bu sezon bir daha konuşmak zorunda kalmam.

Biz hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Rakibimiz de puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz.

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