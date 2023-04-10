Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Fatih Karagümrük maçı sonrası hakem isyanı!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup ederken Jorge Jesus karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verilmedi? Anlamadım!

Bunu kazanmış olmamıza rağmen söylüyorum. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Umarım hakemler hakkında bu sezon bir daha konuşmak zorunda kalmam.

Biz hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Rakibimiz de puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz.

