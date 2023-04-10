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Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de zorlu bir dönemden geçen ve geçtiğimiz hafta aldığı Beşiktaş yenilgisiyle zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcuyla imzalayacağı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 16:14
Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Zirve yarışında beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Kanarya, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u ağırladı.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Kayseri ekibi Emre Mor (2), Serdar Dursun ve Arda Güler'in golleriyle yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, bir yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Transfer dönemlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, bu yaz da takım içerisinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler ve ayrılacak isimlerle beraber sözleşmesi uzatılacak futbolcular da merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

İç transferde de harekete geçen Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatmıştı.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, milli kaleciyle 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia ve Miha Zajc geliyor.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki ismi de takımda tutmak istiyor.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Yönetimin, adı Internacional ile anılan Valencia için sezon sonunu bekleme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Adı Beşiktaş ile anılan Miha Zajc'ın ise Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaya yakın olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri de Miguel Crespo'ydu...

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Atletico Madrid başta olmak üzere birçok talibi olan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler bir süredir temas halinde olduğu Portekizli futbolcuda son aşamaya geldi.

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