Fenerbahçe'de imza yolda! İşte sözleşme detayları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
KALIRSA O İSMİ GETİRİYOR! YENİ SEZONDA...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
KALIRSA O İSMİ GETİRİYOR! YENİ SEZONDA...
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine karşı 4-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Zirve yarışında beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.
Kanarya, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u ağırladı.
Fenerbahçe, Kayseri ekibi Emre Mor (2), Serdar Dursun ve Arda Güler'in golleriyle yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.
Süper Lig'de şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, bir yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Transfer dönemlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, bu yaz da takım içerisinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerde yapılacak transferler ve ayrılacak isimlerle beraber sözleşmesi uzatılacak futbolcular da merak konusu oldu.
İç transferde de harekete geçen Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatmıştı.
Sarı-lacivertliler, milli kaleciyle 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia ve Miha Zajc geliyor.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki ismi de takımda tutmak istiyor.
Yönetimin, adı Internacional ile anılan Valencia için sezon sonunu bekleme kararı aldığı öğrenildi.
Adı Beşiktaş ile anılan Miha Zajc'ın ise Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaya yakın olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği isimlerden biri de Miguel Crespo'ydu...
Atletico Madrid başta olmak üzere birçok talibi olan Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
Sarı-lacivertliler bir süredir temas halinde olduğu Portekizli futbolcuda son aşamaya geldi.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR UZATILIYOR
Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe, Miguel Crespo ile 2027'ye kadar geçerli sözleşme imzalayacak.
Oyuncunun maaşı 1.5 milyon Euro'ya yükseltilecek.