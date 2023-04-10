Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ligin 27. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
Kanarya, 1-0 öne geçtiği ve siyah-beyazlıların 10 kişi kaldığı mücadeleyi 4-2 kaybederek zirve yolunda ağır yara aldı.
Taraftarlar, Ülker Stadı'nda oynanan mücadele sonrası Başkan Ali Koç, yönetim ve futbolculara sert tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli tribünler, dakikalarda "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sloganları attı.
Beşiktaş karşısında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral depoladı.
Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde karşılaştığı Kayserispor'u 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Ligde şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyelerle birlikte iç transferde yapılacak hamleler de merak ediliyor.
Kanarya'da iç transfer görüşmelerinde geçtiğimiz haftalarda Altay Bayındır ile anlaşmıştı.
Miha Zajc ile de olumlu yönde ilerleme var.
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Enner Valencia geliyor.
33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 30 gol ve 5 asist kaydederek takımını sırtlayan isim oldu.
Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini korurken, yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir karar alındı.
VALENCIA İLE GÖRÜŞMELER DURDU
Fenerbahçe'de Enner Valencia pazarlıkları şu aşamada durdu.
33 yaşındaki Ekvadorlu yıldızın adı Internecional ile anılıyor.
Fenerbahçe, Valencia ile görüşmeleri sezon sonuna bıraktı.