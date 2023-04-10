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Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerden Enner Valencia'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Yönetim, Ekvadorlu yıldızla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:15
Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Sarı-lacivertliler, ligin 27. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Kanarya, 1-0 öne geçtiği ve siyah-beyazlıların 10 kişi kaldığı mücadeleyi 4-2 kaybederek zirve yolunda ağır yara aldı.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Taraftarlar, Ülker Stadı'nda oynanan mücadele sonrası Başkan Ali Koç, yönetim ve futbolculara sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Sarı-lacivertli tribünler, dakikalarda "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sloganları attı.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Beşiktaş karşısında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral depoladı.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde karşılaştığı Kayserispor'u 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Ligde şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Sarı-lacivertlilerde yapılacak takviyelerle birlikte iç transferde yapılacak hamleler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Kanarya'da iç transfer görüşmelerinde geçtiğimiz haftalarda Altay Bayındır ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Miha Zajc ile de olumlu yönde ilerleme var.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Enner Valencia geliyor.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 30 gol ve 5 asist kaydederek takımını sırtlayan isim oldu.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de flaş Valencia gelişmesi!

Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini korurken, yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir karar alındı.

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