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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe iç transfere odaklandı. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan Miha Zajc için harekete geçildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:03
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Sarı-lacivertlilerde gündem iç transfer... Sloven yıldız Miha Zajc'ın sözleşmesi sezon sonununda bitiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Sarı-lacivertli kulüp, başarılı oyuncusu Miha Zajc ile kontrat yenileme görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Sloven orta saha oyuncusunu mutlaka takımda tutmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

28 yaşındaki futbolcu da kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Sezon bitmeden görüşmelerin tamamlanması ve Zajc'ın resmi imzayı atması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 26 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Deneyimli yıldız bu müsabakalarda 3 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

MIHA ZAJC KİMDİR?

1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Fenerbahçe ile 2023 hazirana kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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