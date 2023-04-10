FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Zajc'la görüşmeler başladı! Kalmak istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde gündem iç transfer... Sloven yıldız Miha Zajc'ın sözleşmesi sezon sonununda bitiyor.
Sarı-lacivertli kulüp, başarılı oyuncusu Miha Zajc ile kontrat yenileme görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Sloven orta saha oyuncusunu mutlaka takımda tutmak istiyor.
28 yaşındaki futbolcu da kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.
Sezon bitmeden görüşmelerin tamamlanması ve Zajc'ın resmi imzayı atması bekleniyor.
Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 26 karşılaşmada görev aldı.
Deneyimli yıldız bu müsabakalarda 3 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.
Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.
2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.
1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.
Fenerbahçe ile 2023 hazirana kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...