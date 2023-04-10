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FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 28. hafta maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray'ın bay geçtiği, Beşiktaş'ın Giresunspor'u mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de 6 isim maçta süre alamayacak. Kritik müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 16:20
FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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FABIO BORINI VE MBAYE DIAGNE TAKIMI SIRTLIYOR

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 52 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 63 gollü Fenerbahçe ve 54 gollü lider Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi performansı sergileyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Karagümrük'te Mbaye Diagne ve Fabio Borini, toplam 31 gol kaydederek takımın gol yükünü çekiyor. Ligde Diagne 24 maçta 16 gol atıp, 5 asist yaparken, İtalyan Borini ise 24 müsabakada 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asistlik katkıda bulundu.

MERT HAKAN CEZALI 5 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde bir futbolcu cezalı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan, bu müsabakada takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde ve Joshua King'in bireysel tedavileri sürüyor. Michy Batshuayi, dün yapılan antrenmanda bireysel çalışmalara başladı. Ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Lincoln Henrique de kadroda yer almayacak.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

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