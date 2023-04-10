Haberler Fenerbahçe FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kritik maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 09:50
FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 10 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

FABIO BORINI VE MBAYE DIAGNE TAKIMI SIRTLIYOR

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 52 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 63 gollü Fenerbahçe ve 54 gollü lider Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi performansı sergileyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Karagümrük'te Mbaye Diagne ve Fabio Borini, toplam 31 gol kaydederek takımın gol yükünü çekiyor. Ligde Diagne 24 maçta 16 gol atıp, 5 asist yaparken, İtalyan Borini ise 24 müsabakada 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asistlik katkıda bulundu.

MERT HAKAN CEZALI 5 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde bir futbolcu cezalı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan, bu müsabakada takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde ve Joshua King'in bireysel tedavileri sürüyor. Michy Batshuayi, dün yapılan antrenmanda bireysel çalışmalara başladı. Ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Lincoln Henrique de kadroda yer almayacak.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de rüya transfer gerçekleşiyor: Yıldız isim bedavaya gelecek…
Kral Charles'ın taç giyme töreninde tarihte bir ilk yaşanacak! Rotası da belli 2 bin 868 taşlı İmparatorluk Tacı da! Harry ve Meghan ise...
Kahveci'den flaş yorum! "G.Saray maçına kadar..."
Cimbom'dan gurbetçi harekatı! 2 yıldız adayı listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barça'ya 2. Arda! Her maçını raporluyorlar
F.Bahçe'ye yıldız yağacak!
TCG Anadolu özellikleri
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Avrupa Yakası Esenler, Başakşehir, Arnavutköy TOKİ sonuçları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? Opsiyon bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 09:48
F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:39
Maçta gergin anlar! Nwakaeme ve Ronaldo... Maçta gergin anlar! Nwakaeme ve Ronaldo... 09:35
Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi Buruk'tan Zaniolo'ya uyarı! Bunları söyledi 09:17
Kayserispor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Kayserispor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 09:14
Kahveci'den flaş yorum! "G.Saray maçına kadar..." Kahveci'den flaş yorum! "G.Saray maçına kadar..." 09:12
Daha Eski
Çarpıcı yorum! "Büyük hata yaptı" Çarpıcı yorum! "Büyük hata yaptı" 08:55
Flaş sözler! "Şimdi rakipleri düşünsün!" Flaş sözler! "Şimdi rakipleri düşünsün!" 08:36
Balıkesirli futbolculara saldırı! Balıkesirli futbolculara saldırı! 01:24
Balıkesirli futbolculara saldırı! Balıkesirli futbolculara saldırı! 01:24
Atletico Madrid deplasmanda kazandı! Atletico Madrid deplasmanda kazandı! 01:17
G.Saray Nef uzatmada kazandı! G.Saray Nef uzatmada kazandı! 01:17