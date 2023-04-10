Bruma’dan şova devam

Sakatlığı sonrası Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz ekibinde başarılı bir performans sergiliyor. Tecrübeli kanat oyuncusu Bruma, Braga ile 9 mücadelede forma giydi. 3 defa fileleri sarsma başarısı gösterirken 2 de asist yaptı. Braga Bruma'nın performansından oldukça memnun. Sezon sonu bonservisini istiyorlar.
Sakatlığı sonrası Braga'ya kiralanan Bruma, Portekiz ekibinde başarılı bir performans sergiliyor. Tecrübeli kanat oyuncusu Bruma, Braga ile 9 mücadelede forma giydi. 3 defa fileleri sarsma başarısı gösterirken 2 de asist yaptı. Braga Bruma'nın performansından oldukça memnun. Sezon sonu bonservisini istiyorlar.