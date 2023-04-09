FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Süper Lig'de Beşiktaş derbisini 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de büyük bir şok yaşanmıştı.
Süper Lig'de Beşiktaş derbisini 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de büyük bir şok yaşanmıştı.
Hayal kırıklığına uğrayan sarı-lacivertlilerde alınan yenilgi, Arda Güler'in performansını arka plana düşürdü.
Fenerbahçe'de ayakta kalan birkaç isimden biri olan genç yıldız, sergilediği futbolla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Attığı paslar ve adam eksiltme yeteneğiyle göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu, kendisine güvenenleri haksız çıkarmadı.
Derbide 5 şut pası, 16 top kazanma ve yüzde 80 isabetli pasla oynayan Arda Güler istatistikleriyle damga vurdu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçında da kalitesini konuşturdu.
Oyuna sonradan giren Arda Güler, takımının son golünü atarak skora katkı vermeyi başardı.
Yükselen grafiğiyle göz dolduran başarılı oyuncu transferde Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çekiyor.
Özellikle İspanyol devi Barcelona, Arda Güler ile yakından ilgileniyor.
Gelecek vaat eden futbolcunun İngiltere, Fransa ve Almanya'dan da talipleri bulunuyor.
KARAR VERİLDİ!
Fenerbahçe'nin ele avuca sığmayan genç yıldızı hakkında yeni bir karar verildi.
Teknik direktör Jorge Jesus kalan maçlarda Arda'yı ideal 11'inde düşünüyor.
18 yaşındaki oyuncu, sakatlık sorunu yaşamaması durumunda Portekizli çalıştırıcının ilk tercihi olacak.
Arda Güler bu sezon 23 resmi maçta sahaya çıktı. 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.