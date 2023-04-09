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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor. Performansıyla A Milli Takım'a da seçilen genç yıldız, transferde Avrupa devlerinin yakın takibinde bulunuyor. Beşiktaş ile oynanan ve Kanarya'nın sahadan yenilgiyle ayrıldığı derbide takımı adına ayakta kalan isimlerden olan Arda Güler hakkında hocası Jorge Jesus yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 11:21
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Süper Lig'de Beşiktaş derbisini 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de büyük bir şok yaşanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Hayal kırıklığına uğrayan sarı-lacivertlilerde alınan yenilgi, Arda Güler'in performansını arka plana düşürdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Fenerbahçe'de ayakta kalan birkaç isimden biri olan genç yıldız, sergilediği futbolla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Attığı paslar ve adam eksiltme yeteneğiyle göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu, kendisine güvenenleri haksız çıkarmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Derbide 5 şut pası, 16 top kazanma ve yüzde 80 isabetli pasla oynayan Arda Güler istatistikleriyle damga vurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçında da kalitesini konuşturdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Oyuna sonradan giren Arda Güler, takımının son golünü atarak skora katkı vermeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Yükselen grafiğiyle göz dolduran başarılı oyuncu transferde Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Özellikle İspanyol devi Barcelona, Arda Güler ile yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Gelecek vaat eden futbolcunun İngiltere, Fransa ve Almanya'dan da talipleri bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

KARAR VERİLDİ!
Fenerbahçe'nin ele avuca sığmayan genç yıldızı hakkında yeni bir karar verildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Teknik direktör Jorge Jesus kalan maçlarda Arda'yı ideal 11'inde düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

18 yaşındaki oyuncu, sakatlık sorunu yaşamaması durumunda Portekizli çalıştırıcının ilk tercihi olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Arda Güler bu sezon 23 resmi maçta sahaya çıktı. 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler artık...

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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