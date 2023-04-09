Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
Ekvadorlu yıldız, yönetim ile yeni imza için bir süredir görüşmelerde bulunuyor.
Bu sene kariyerinin en başarılı performansına imza atan golcü oyuncu, her fırsatta kalmak istediğini söylese de herhangi bir anlaşma sağlayamadı.
Sarı-lacivertlilerle yeni kontrat konusunda orta yolu bulamayan Valencia'nın ismi Brezilya'da gündemden düşmüyor.
Enner Valencia uzun süredir Internacional'in transfer listesinde yer alıyor.
BREZİLYALI GAZETECİ AÇIKLADI!
Transferdeki son durumu Brezilyalı gazeteci Bruno Ravazzolli açıkladı.
Sabah'a konuşan Ravazzolli, Internacional-Enner Valencia iddiaları hakkında flaş ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"Internacional'ın hücumda kaliteli bir sıçrayışa ihtiyacı var. Takımın şu andaki golcüsü, Türkiye'de Antalyaspor forması giyen Luiz Adriano... Enner Valencia çok hareketli, çabuk, hızlı bir forvet."
"Brezilya kulübünün tarzına çok uyuyor. Taraftarlara cevap verebilmek için kulübün güçlü bir takviyeye ihtiyacı var.
Internacional'ın en büyük rakibi Gremio'nun santrforu Luis Suarez ve o çok kaliteli. Valencia, Suarez'e karşı güçlü bir rakip olacaktır."
"BİR ANLAŞMA OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"
"Internacional'ın yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor.
Ancak oyuncunun haziran ayından itibaren Brezilya'da oynaması için iletilen bir anlaşma olduğunu öğrendik.
"YILLIK 5 MİLYON EURO"
Enner Valencia için yapılan ilk teklif Temmuz 2025'e kadar. Oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro verilecek."
13 NUMARA KİMSEYE VERİLMİYOR
"Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde (Güney Amerika'daki ana kıtasal turnuva), genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti. Ancak şu an takımda 13 numara boşta ve kimseye verilmeyecek."
"Yakın zamanda Luiz Adriano, Gustavo Campanharo ve Charles Aranguiz'in transfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret."
"CAMPANHARO ONU İSTİYOR"
"İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi: "Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı oynadığım maçlar oldu, kaliteli bir forvet.
Internacional'e büyük güç katacağına inanıyorum. Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır."
Güncel piyasa değeri 3.8 milyon Euro olan 33 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon ligde 22 maçta 26 gol ve 4 asistlik katkı verdi.