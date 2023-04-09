Haberler Fenerbahçe Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertli takımla yaptığı kontrat yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Ekvadorlu yıldız, Brezilya Ligi'nin yolunu tutuyor. Yeni takımına imza atmaya hazırlanan golcü futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 13:13
Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Ekvadorlu yıldız, yönetim ile yeni imza için bir süredir görüşmelerde bulunuyor.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Bu sene kariyerinin en başarılı performansına imza atan golcü oyuncu, her fırsatta kalmak istediğini söylese de herhangi bir anlaşma sağlayamadı.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertlilerle yeni kontrat konusunda orta yolu bulamayan Valencia'nın ismi Brezilya'da gündemden düşmüyor.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Enner Valencia uzun süredir Internacional'in transfer listesinde yer alıyor.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

BREZİLYALI GAZETECİ AÇIKLADI!
Transferdeki son durumu Brezilyalı gazeteci Bruno Ravazzolli açıkladı.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Sabah'a konuşan Ravazzolli, Internacional-Enner Valencia iddiaları hakkında flaş ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

"Internacional'ın hücumda kaliteli bir sıçrayışa ihtiyacı var. Takımın şu andaki golcüsü, Türkiye'de Antalyaspor forması giyen Luiz Adriano... Enner Valencia çok hareketli, çabuk, hızlı bir forvet."

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

"Brezilya kulübünün tarzına çok uyuyor. Taraftarlara cevap verebilmek için kulübün güçlü bir takviyeye ihtiyacı var.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Internacional'ın en büyük rakibi Gremio'nun santrforu Luis Suarez ve o çok kaliteli. Valencia, Suarez'e karşı güçlü bir rakip olacaktır."

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

"BİR ANLAŞMA OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"
"Internacional'ın yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Ancak oyuncunun haziran ayından itibaren Brezilya'da oynaması için iletilen bir anlaşma olduğunu öğrendik.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

"YILLIK 5 MİLYON EURO"
Enner Valencia için yapılan ilk teklif Temmuz 2025'e kadar. Oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro verilecek."

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

13 NUMARA KİMSEYE VERİLMİYOR
"Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde (Güney Amerika'daki ana kıtasal turnuva), genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti. Ancak şu an takımda 13 numara boşta ve kimseye verilmeyecek."

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

"Yakın zamanda Luiz Adriano, Gustavo Campanharo ve Charles Aranguiz'in transfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret."

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

"CAMPANHARO ONU İSTİYOR"
"İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi: "Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı oynadığım maçlar oldu, kaliteli bir forvet.

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Internacional'e büyük güç katacağına inanıyorum. Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır."

Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Güncel piyasa değeri 3.8 milyon Euro olan 33 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon ligde 22 maçta 26 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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