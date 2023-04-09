Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları

"CAMPANHARO ONU İSTİYOR"

"İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi: "Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı oynadığım maçlar oldu, kaliteli bir forvet.