Haberler Fenerbahçe Daha bitmedi

Daha bitmedi

Jesus, oyuncularını Süper Lig şampiyonluğu için cesaretlendiriyor. Portekizli çalıştırıcı kupa zaferi sonrasında keyiflendi. Jesus, Süper Lig hedeflerinin de canlı olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca "9 maç, 27 puan var. Daha bitmedi" dedi. Kalan maçlarda herkesin var gücüyle savaşmasını emretti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Daha bitmedi

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi sonrasında yüzler düşmüştü. 10 kişilik rakibinden evinde 4 gol yiyen sarı-lacivertlilerde kulüpte dağınık bir ortam vardı. Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eleyince moraller bir nebze de olsun yerine geldi. Dört Büyükler arasında kupada yoluna devam eden tek kulüp olan sarı-lacivertliler keyifli. Başkan Ali Koç'tan desteği alan teknik direktör Jorge Jesus da dizginleri tamamen eline aldı. Portekizli çalıştırıcı öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Jorge Jesus öğrencileriyle yaptığı toplantıda şunları söyledi: "Kupada yolumuza devam ediyoruz. Süper Lig yarışının da içindeyiz. Galatasaray şu anda önümüzde ancak oynanacak 9 maç daha var. Ortada 27 puan var. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizler de elinizden geleni yapacaksınız. Herkes var gücüyle savaşmaya devam etsin. Bu sezon birçok zorluktan geçtiniz. İyi maçlarınız, kötü maçlarınız oldu. Ne olursa olsun yarışı sürdüreceğiz. Hepinize güvenim sonsuz"


KALAN 9 MAÇIN 5'İ DEPLASMANDA
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 9 maçı var. Bunların 5'ine dış sahada çıkacak. Karagümrük, Başakşehir, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray ile deplasmanda oynayacak. İç sahada Ankaragücü, İstanbulspor, Trabzonspor ve Antalyaspor'u konuk edecek.


LİGİN EN GOLCÜSÜ
Sarı-lacivetliler ligde 25 maça çıktı. 63 defa rakip ağları sarstı. Galatasaray'ın 26 maçta 54 golü bulunuyor. Enner Valencia da 26 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

DİĞER
Ünlü şarkıcı Hadise alyansıyla kafaları karıştırmıştı! Hadise’nin yeni pozu yine olay oldu: Mutluluktan….
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük yatırım! Marmaris'ten...
Transferde aracı Aboubakar olacak
İşte Valencia gerçekleri! İlk teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Portekiz basını Jorge Jesus iddialarını doğruladı!
F.Bahçe'den sözleşme kararı! Zajc takımda kalacak
Nisan ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Son dakika deprem mi oldu 9 Nisan?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngilizlerden Dele Alli için şok ifadeler! İngilizlerden Dele Alli için şok ifadeler! 00:58
Real Madrid'e evinde Villarreal şoku! Real Madrid'e evinde Villarreal şoku! 00:56
Real Madrid'e evinde Villarreal şoku! Real Madrid'e evinde Villarreal şoku! 00:54
Derelioğlu'dan Visca açıklaması! Derelioğlu'dan Visca açıklaması! 00:51
Fırtına İstanbul'da kaybetti! Fırtına İstanbul'da kaybetti! 00:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:51
Daha Eski
Hakem penatıyı verdi! İşte o müdehale Hakem penatıyı verdi! İşte o müdehale 00:51
Kasımpaşa'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Kasımpaşa'nın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 00:51
Yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam... Yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam... 00:51
İrfan Can'dan flaş sözler! "Herkes algı peşinde" İrfan Can'dan flaş sözler! "Herkes algı peşinde" 00:51
Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli... Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli... 00:51
Ankaragücü İstanbulspor'u mağlup etti! Ankaragücü İstanbulspor'u mağlup etti! 00:51