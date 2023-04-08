Haberler Fenerbahçe Yeniden Ali Koç!

Yeniden Ali Koç!

Kulüpteki muhalif kanadın, kongre üyeleri arasında seçim anketi yaptırdığı, sonuçların başkan Ali Koç lehine çıktığı ileri sürüldü...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Yeniden Ali Koç!

Tribünlerin istifaya davet ettiği F.Bahçe yönetimi için muhalif isimlerin kongre üyeleri arasında bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırdığı iddia edildi. Bu iddiaya göre ise verilen cevaplarda Ali Koç'a güven oyunun yüksek çıktığı belirtildi. Sorular ve alınan cevaplara göre kongre üyelerinin yönetime bakışı şöyle:

Ali Koç istifa etmeli mi? YÜZDE 61 Hayır - Yüzde 27 Evet - Yüzde 12 Çekimser
Yeniden seçim olsa Ali Koç'a oy verir misiniz? YÜZDE 73 Evet. Yüzde 10 Hayır - Yüzde 17 Çekimser
Ali Koç başarılı mı? YÜZDE 48 Evet - Yüzde 43 Hayır - Yüzde 9 Çekimser
Neden yeniden Ali Koç'a oy verirsiniz? YÜZDE 89.6 Daha iyi bir aday çıkmayacağı için YÜZDE 51.9 İyi bir başkan profili çiziyor.

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