TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Kanarya, 1-0 öne geçtiği ve 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası yönetim eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, attıkları sloganlarla Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.
Kadıköy'de beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, derbiden 4 gün sonra yine sahasında Ziraat Türkiye Kupası sınavına çıktı.
Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u ağırladı.
Kanarya, mücadeleden 4-1 galip ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Emre Mor (2), Serdar Dursun ve Arda Güler kaydetti.
Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, alınan galibiyete rağmen bazı futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.
Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar hızlandı.
Yaz transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözler golcü transferine çevrildi.
Son iki maçta taraftarın ıslıkladığı Enner Valencia, Fenerbahçe'de artık yol ayrımına geldi.
Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı ileri sürülüyor.
Gerek bu iddialar, gerekse Valencia'nın kritik maçlardaki etkisizliği yönetimi de harekete geçirdi.
Valencia'nın yerine Sörloth düşünülüyor.
Sociedad'da kiralık oynayan, bonservisi Leipzig'de olan Sörloth için teklif hazırlanıyor.
Alexander Sörloth bu sezon Real Sociedad formasıyla 36 maça çıktı.
1.95 boyundaki santrfor, 13 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sörloth'un Leipzig ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.