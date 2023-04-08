Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetim, Internacional ile anlaştığı konuşulan Ekvadorlu golcünün yerine bir dönem Trabzonspor forması da giyen ve kiralık olarak Real Sociedad'da oynayan Alexander Sörloth'u takıma kazandırmayı amaçlıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Kanarya, 1-0 öne geçtiği ve 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası yönetim eleştiri yağmuruna tutuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Sarı-lacivertli taraftarlar, attıkları sloganlarla Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Kadıköy'de beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, derbiden 4 gün sonra yine sahasında Ziraat Türkiye Kupası sınavına çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u ağırladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Kanarya, mücadeleden 4-1 galip ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Emre Mor (2), Serdar Dursun ve Arda Güler kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, alınan galibiyete rağmen bazı futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar hızlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Yaz transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözler golcü transferine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Son iki maçta taraftarın ıslıkladığı Enner Valencia, Fenerbahçe'de artık yol ayrımına geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı ileri sürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Gerek bu iddialar, gerekse Valencia'nın kritik maçlardaki etkisizliği yönetimi de harekete geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Valencia'nın yerine Sörloth düşünülüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Sociedad'da kiralık oynayan, bonservisi Leipzig'de olan Sörloth için teklif hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Valencia gidiyor Sörloth geliyor

Alexander Sörloth bu sezon Real Sociedad formasıyla 36 maça çıktı.

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