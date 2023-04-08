TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki altın çocuğu Arda Güler sergilediği futbolla parmak ısırtıyor.
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki altın çocuğu Arda Güler sergilediği futbolla parmak ısırtıyor.
Bu sezon daha fazla forma şansı bulmaya başlayan genç oyuncu kalitesini göstermeyi başardı.
Forma giydiği müsabakalarda oynadığı futbolla göz kamaştıran Arda Güler, verilen şansı iyi değerlendirdi.
EN YETENEKLİ 9 İSİM ARASINDA!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 19 yaş altı oyuncular arasında dünyanın en yetenekli 9 genç yıldızından biri olarak gösterildi.
Sergilediği oyunla beğeni toplayan başarılı oyuncu, transferde dev kulüplerin takibine girdi.
BARCELONA TRANSFERDE ISRARCI!
Özellikle İspanol devi Barcelona, Arda Güler transferinde oldukça ısrarcı.
Takımdaki Pedri gibi oyuncuların sayısını artırmak isteyen Katalan ekibi, Fenerbahçe'nin genç yıldızıyla yakından ilgileniyor.
EN AZ 20 MİLYON EURO!
İspanya'dan Relevo'nun haberine göre, Fenerbahçe, Barcelona'nın gözdesi Arda Güler için 20 milyon euro'dan daha az bir bonservis bedeli talep etmeyecek.
TALİBİ ÇOK!
Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Arda Güler'e, İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da ilgi olduğunun altı çizildi.
18 yaşındaki oyuncunun potansiyelinin çok yüksek olduğuna değinilen haberde, önümüzdeki 10 yılın en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu belirtildi.
Barcelona yönetiminin içinde bulunduğu hassas ekonomik gerçekliğin böyle bir yatırımı zorlaştırdığı kaydedildi.
İspanyol devi Barcelona'da başkan Joan Laporta'nın Arda Güler transferini bitirmeye çok hevesli olduğu ve görüşmelerde şartları zorlayacağı ifade edildi.
Bu sezon 23 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, 4 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Fenerbahçe altyapısında yetişen genç oyuncu, 2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.
Sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.