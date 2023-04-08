Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, yükselen grafiğiyle Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. İspanyol devi Barcelona, 18 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı. Katalan ekibinde başkan Laporta bu transferi gerçekleştirebilme konusunda çok hevesli. Barcelona yönetimi görüşmelerde tüm şartları zorlama kararı aldı. Peki Arda Güler'in bonservisi ne kadar olacak? İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 13:17
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki altın çocuğu Arda Güler sergilediği futbolla parmak ısırtıyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Bu sezon daha fazla forma şansı bulmaya başlayan genç oyuncu kalitesini göstermeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Forma giydiği müsabakalarda oynadığı futbolla göz kamaştıran Arda Güler, verilen şansı iyi değerlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

EN YETENEKLİ 9 İSİM ARASINDA!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 19 yaş altı oyuncular arasında dünyanın en yetenekli 9 genç yıldızından biri olarak gösterildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Sergilediği oyunla beğeni toplayan başarılı oyuncu, transferde dev kulüplerin takibine girdi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

BARCELONA TRANSFERDE ISRARCI!
Özellikle İspanol devi Barcelona, Arda Güler transferinde oldukça ısrarcı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Takımdaki Pedri gibi oyuncuların sayısını artırmak isteyen Katalan ekibi, Fenerbahçe'nin genç yıldızıyla yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

EN AZ 20 MİLYON EURO!
İspanya'dan Relevo'nun haberine göre, Fenerbahçe, Barcelona'nın gözdesi Arda Güler için 20 milyon euro'dan daha az bir bonservis bedeli talep etmeyecek.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

TALİBİ ÇOK!
Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Arda Güler'e, İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da ilgi olduğunun altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

18 yaşındaki oyuncunun potansiyelinin çok yüksek olduğuna değinilen haberde, önümüzdeki 10 yılın en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Barcelona yönetiminin içinde bulunduğu hassas ekonomik gerçekliğin böyle bir yatırımı zorlaştırdığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

İspanyol devi Barcelona'da başkan Joan Laporta'nın Arda Güler transferini bitirmeye çok hevesli olduğu ve görüşmelerde şartları zorlayacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Bu sezon 23 resmi maçta Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, 4 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe altyapısında yetişen genç oyuncu, 2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli...

Sarı-lacivertli takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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