Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbi mağlubiyeti ile büyük bir yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbi mağlubiyeti ile büyük bir yara aldı.
Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, karşılaşma sonrası hayal kırıklığı yaşadı.
Fenerbahçe taraftarı maçın ardından 'yönetim istifa' protestolarında bulundu.
Teknik direktör Jorge Jesus'un kritik maçlara hep üçlü savunmayla çıkması da eleştiri topladı.
Beşiktaş mağlubiyet sonrası teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Portekizli hoca ile görüşen Fenerbahçe yönetiminden flaş bir hamle geldi.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI!
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, geleceği tartışma konusu olan, başta Brezilya Milli Takımı olmak üzere birçok takımdan teklifler alan Jorge Jesus ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.
2 YILLIK TEKLİF!
Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile bir araya geldi. Deneyimli hoca ile 2 yıllık sözleşme üzerinde görüşme yapıldı.
Sezon başı 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jesus, Mayıs ayında sona erecek olan kontratının uzatılması konusunda tam karar verememiş ve her fırsatta "Mayıs ayına kadar buradayım" demişti. Portekizli, geleceği ile ilgili net bir açıklamada bulunmadı.
JESUS'TAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ!
Başkan Ali Koç, Jesus ile bir görüşme yaparak 2 sene daha sözleşmesini uzatmak istediklerini resmen hocaya iletti.
Bu teklife olumlu yaklaşan Jesus, "Beni en çok üzen konu taraftarlarımızın takım futbolcularımıza gösterdikleri tepkilerdir. Benfica Kulübü'nü sırf bu yüzden bıraktım" dedi.
Jorge Jesus, "Belli bir kesim taraftarlarımız tepkiler göstererek takımımıza zarar vermeye başlamıştır. Bu konunun acilen çözülmesi gerekir. Aksi durumda burada durmam mümkün olamaz" şeklinde açıklama yaptı.
DEV TRANSFER BÜTÇESİ!
Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek. Başkan Ali Koç, yeni sezon yapılanması için Jesus'a dev bir bütçe ve takıma istediği isimlerin alınma garantisini de verdi.