Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetiminden flaş bir Jorge Jesus hamlesi geldi. Beşiktaş ile oynanan derbinin ardından büyük üzüntü yaşayan sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcının takımdaki son durumu merak konusu olmuştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile adı anılan Jesus'a yeni kontrat teklif edildi. Dünyaca ünlü hocanın Fenerbahçe'nin bu teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 09:58
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbi mağlubiyeti ile büyük bir yara aldı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, karşılaşma sonrası hayal kırıklığı yaşadı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe taraftarı maçın ardından 'yönetim istifa' protestolarında bulundu.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Teknik direktör Jorge Jesus'un kritik maçlara hep üçlü savunmayla çıkması da eleştiri topladı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Beşiktaş mağlubiyet sonrası teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Portekizli hoca ile görüşen Fenerbahçe yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI!
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, geleceği tartışma konusu olan, başta Brezilya Milli Takımı olmak üzere birçok takımdan teklifler alan Jorge Jesus ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

2 YILLIK TEKLİF!
Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile bir araya geldi. Deneyimli hoca ile 2 yıllık sözleşme üzerinde görüşme yapıldı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Sezon başı 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jesus, Mayıs ayında sona erecek olan kontratının uzatılması konusunda tam karar verememiş ve her fırsatta "Mayıs ayına kadar buradayım" demişti. Portekizli, geleceği ile ilgili net bir açıklamada bulunmadı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

JESUS'TAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ!
Başkan Ali Koç, Jesus ile bir görüşme yaparak 2 sene daha sözleşmesini uzatmak istediklerini resmen hocaya iletti.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Bu teklife olumlu yaklaşan Jesus, "Beni en çok üzen konu taraftarlarımızın takım futbolcularımıza gösterdikleri tepkilerdir. Benfica Kulübü'nü sırf bu yüzden bıraktım" dedi.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

Jorge Jesus, "Belli bir kesim taraftarlarımız tepkiler göstererek takımımıza zarar vermeye başlamıştır. Bu konunun acilen çözülmesi gerekir. Aksi durumda burada durmam mümkün olamaz" şeklinde açıklama yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Valencia gidiyor Sörloth geliyor!
Championship'ten F.Bahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular
Kars Sarıkamış TOKİ kazananlar isim listesi
Kars Sarıkamış TOKİ canlı izle 8 Nisan
Ankara Haymana TOKİ kazananlar isim listesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid - Villarreal maçı saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı saat kaçta? 10:48
Beşiktaş'a rakip çıktı! Genç yıldız elden kaçıyor Beşiktaş'a rakip çıktı! Genç yıldız elden kaçıyor 10:45
Real Sociedad - Getafe maçı saat kaçta? Real Sociedad - Getafe maçı saat kaçta? 10:43
Flaş G.Saray açıklaması! "Benim için..." Flaş G.Saray açıklaması! "Benim için..." 10:42
Espanyol - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Espanyol - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 10:38
Osasuna - Elche maçı saat kaçta? Osasuna - Elche maçı saat kaçta? 10:32
Daha Eski
TS maçı detayları! TS maçı detayları! 09:59
Muleka'ya sürpriz talip! Teklifleri... Muleka'ya sürpriz talip! Teklifleri... 09:59
F.Bahçe'den Jesus'a yeni sözleşme! İşte o teklif F.Bahçe'den Jesus'a yeni sözleşme! İşte o teklif 09:58
Hertha Berlin - Leipzig maçı hangi kanalda? Hertha Berlin - Leipzig maçı hangi kanalda? 09:44
Augsburg - Köln maçı hangi kanalda? Augsburg - Köln maçı hangi kanalda? 09:39
Mainz - Werder Bremen maçı hangi kanalda? Mainz - Werder Bremen maçı hangi kanalda? 09:35