Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme! O teklif ortaya çıktı

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI!

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, geleceği tartışma konusu olan, başta Brezilya Milli Takımı olmak üzere birçok takımdan teklifler alan Jorge Jesus ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.