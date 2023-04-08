Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo'dan Fenerbahçe yorumu: Kızgın ve sinirliler

İtalyan teknik adam, kırmızı-siyahlı takımın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok önemli bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Pirlo, "Sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Fenerbahçe, zor bir dönem yaşıyor. Çok kaliteli bir takıma sahipler. Biz ise iyi bir süreçten geçiyoruz. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tam kadro olduklarını aktaran Andrea Pirlo, "Elimizde geniş bir seçenek var. En iyi kadroyla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacağız. Fenerbahçe derbi maçta alınan skora kızgın ve sinirli. Kolay bir maç olmayacak. Yüzde yüzlerini verecekler. Ancak biz de sahaya kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Karşılaşmada hakem yönetimiyle ilgili herhangi bir endişesinin olup olmadığı şeklindeki soruyu İtalyan çalıştırıcı, "Oyuncuların ön planda olması gerekiyor. Dünyadaki bütün liglerde hakemler konuşuluyor. Her iki taraf da elinden geleni yapıyor. En az hatayla hakemlerin maçlarını yönetmesi ve bizim de bunlara mazeret bulmamamız gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

BANIYA: "STEDİĞİMİZİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 24 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya, Fenerbahçe karşısında kendilerine güvendiklerini dile getirdi.

Çok önemli bir maça çıkacaklarına vurgu yapan Baniya, "Fenerbahçe güçlü bir takım. Bu tip maçları oynamak çok güzel. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İstediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya temsilcilerinden transfer teklifi aldığı ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından geniş aday kadroya çağrılacağı haberlerine yönelik de görüşlerini aktaran Rayyan Baniya, "Bu haberleri duyuyorum. Şu an takımıma katkı vermek istiyorum. İtalya Milli Takımı'na çağrılmak beni çok mutlu eder. Daha iyisi için her zaman çalışacağız." ifadelerini kullandı.