Çünkü biz Fenerbahçe’yiz

Kayseri maçında 1 gol, 2 asistle zafere büyük katkı yapan Serdar Dursun şampiyonluğa inandığını söyledi. "İnşallah bundan sonraki kalan 2 aylık süreçte de daha çok oynarım ve kulübüme, takımıma katkı sağlarım" diyerek düzenli forma giyme isteğini dile getiren Serdar "Ben her zaman kendime güveniyorum. Çünkü pes ederseniz kendinize zarar verirsiniz. Kolay değil tabii ki uzun zaman oynamayıp sonra kendimi burada göstermek. Ben elimden geleni her zaman yapmaya çalışıyorum. 9 maçımızı da kazanacağımıza inanıyorum ve 9 maçı kazanıp şampiyon olacağımıza inanıyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. İki kulvarda da sonuna kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.