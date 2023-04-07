Mor'la yeşil ışık

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Kayserispor'u Emre Mor'un müthiş futboluyla 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, 8'de Emre Mor'la öne geçti. Valencia'nın indirdiği topa gelişine vuran 25 yaşındaki sağ açık, ağları sarstı. Kayseri, 18'de Kolovetsios'un köşe vuruşundan gelen topu kafayla filelere göndermesiyle eşitliği sağladı. Emre Mor, 42'de bir kez daha sahne alıp Serdar Dursun'la yaptığı verkaçta yine gelişine bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

SERDAR AFFETMEDİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 60'ta kaleci Cenk'in hatasını affetmeyen Serdar Dursun'la farkı 2'ye çıkardı. 62 ve 63'te önce Ferdi sonra İsmail Yüksek, art arda pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı. 83'te kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü kaçıran Arda Güler, 90'da Serdar Dursun'un asistinde sonucu belirledi: 4-1. Fenerbahçe, geçen sezon son 16'da elendiği Kayserispor'u 4 golle uğurlayıp, yarı finale adını yazdırdı.

SERDAR'DAN 1 GOL, 2 ASİST

Kanarya'nın yedek silahı Serdar Dursun, attığı golle turu garantileyen isim oldu. Tecrübeli futbolcu, takımının 3. golünü kaydederek zaferi perçinledi. Ayrıca Emre'nin 2. golünde ve Arda'nın sayısında asisti yapan isimdi. Gerektiğinde savunmaya da gelerek arkadaşlarına yardım eden Serdar, performansıyla geçer not aldı. Usta forvet, "Bundan sonraki süreçte hem lig hem kupada şampiyon olarak taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

TAKIMIN YARISI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının 11'ine göre Türkiye Kupası'nda Kayserispor karşısında 6 değişiklik yaptı. Derbide 3'lü savunmayla sahada yer alan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'ın dışında Osayi, orta sahada Arao, Mert Hakan ve Arda bu maçta yedek kulübesinde yer aldı. Joao Pedro ise hastalığı nedeniyle formasından uzak kaldı. Ayrıca Alioski ile Emre Mor 81 gün sonra, Serdar Dursun ise 224 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

JESUS: KUPAYI KALDIRACAĞIZ

Alanya maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus, bir maçlık cezasının sona ermesi nedeniyle Kayserispor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı. Portekizli hoca, "Toparlanmak zorundayız. Camiamız bu tarz bir mağlubiyete alışkın değil ilk günler olumsuz etkilendik" dedi. Kupada da iddialarını sonuna kadar kovalayacaklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

EL TARTIŞMASI

Emre Mor'un attığı golde Kayserili futbolcular itiraz etti. Valencia'nın topu elle indirip Emre'ye çıkardığını söylediler. Hakem, VAR odasıyla irtibata geçti ancak karar golün nizami olduğu şeklinde oldu ve Emre'nin sayısı geçerli sayıldı.

TRİBÜNLER BOŞ

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçına ilgi göstermedi. Kadıköy'de kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası dünkü maçta büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerin boş kalmasından soğuk hava da etkili oldu.



RAKİP SİVASSPOR

F.Bahçe Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Sivasspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ligden çekildiği için Sivasspor hükmen yarı finale yükselmişti. Yarı final karşılaşmaları çift maç eleme sistemiyle oynanacak.

ALTI İSİM YOKTU

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Oosterwolde, Joshua King, Peres ve Batshuayi, bu müsabakada forma giyemedi. Grip olan Joao Pedro da kadroya alınmadı.