Fenerbahçe'yi şoke eden ayrılık! Sözleşmesini feshetti

Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 yenerek yarı finale yükselen Fenerbahçe'de yönetim ve teknik ekibe yönelik tepkiler sürüyor.
Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 yenerek yarı finale yükselen Fenerbahçe'de yönetim ve teknik ekibe yönelik tepkiler sürüyor.
Süper Lig'de son olarak evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan sarı-lacivertlilerde büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.
Özellikle rakibinin 10 kişi kalmasının ardından geri dönüş yaparak maçı kazanması camiada şok etkisi yarattı.
Yönetimi istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarı, bazı oyuncuları ıslıklayarak tepkisini gösterdi.
Ancak Kanarya'da sular durulmuyor. Yaşanan yeni gelişme camiada şaşkınlık oluşturdu.
Sarı-lacivertlilerin gelecek adına büyük ümitler beslenen yeteneğini kaybetme noktasında olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'de ilk etapta kadroda yer bulması zor gözüken genç oyuncular devre arasında kiralık olarak gönderildi.
Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan İsak Vural, Eyüp Akcan ve Çağtay Kurukalıp kiralık olarak takıma veda etti.
Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kadrosuna dahil ettiği Emre Demir ise kiralık olarak Samsunspor'un yolunu tuttu.
ISAK VURAL İSVEÇ'E GİTTİ
Sarı-Lacivertlilerin geçen sezon akademiye transfer ettiği 16 yaşındaki yetenek, doğduğu ülke olan İsveç'e döndü.
İsak Vural, kiralık olarak Hammarby kadrosuna katılmıştı. Fenerbahçe, 28 Şubat 2022'de İsak Vural'ı kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.
Genç yaşta kanıtladığı yeteneğiyle dikkat çeken ve Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan genç oyuncu, Fenerbahçe'nin geleceği adına büyük önem taşıyan isimlerden...
FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞTİ
19 Nisan 2022'de Fenerbahçe, dostluk maçında Shakhtar'ı konuk etmişti. O dönemde takımın başında bulunan İsmail Kartal, 75. dakikada İsak Vural'ı oyuna almıştı ki 15 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe tarihinde bu formayı giyen en genç isim olmuştu.
İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı.
Hammarby'nin oyuncunun bonservisini almak istediği belirtiliyordu. Şimdi ise çok daha dikkat çekici bir hamlenin gerçekleştiği iddia edildi.
İSVEÇ BASINI: SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
İsveç basınından Fotboll Direkt'in haberine göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna katıyor. İsveç basınının iddiasına göre İsak Vural, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti.
Hammarby'nin böylece transferi bitirdiği ve İsak Vural ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı iddia edilmekte.