Fenerbahçe Beko Nigel-Hayes Davis'in kontratını uzattı

Fenerbahçe Beko, Nigel-Hayes Davis'in sözleşmesinin 2+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2022-23 sezonu başında katılan ve performansıyla ekibimizin en değerli parçalarından biri haline gelen Nigel Hayes-Davis ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.

Her iki forvet pozisyonunda da oynayabilen Nigel Hayes-Davis (1994, 2.03), 2022-23 sezonunda takımımız ile 33 EuroLeague maçının tamamında forma giyerek 10.5 sayı (yüzde 60.1 iki sayı, yüzde 37.8 üç sayı), 4.3 ribaund, 1.5 asist, 1.2 top çalma ve 13.3 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Hayes-Davis, ligimizde ise 21 maçta süre alarak 10.29 sayı (yüzde 56.25 iki sayı, yüzde 41.18 üç sayı), 4.90 ribaund, 1.76 asist, 0.86 top çalma istatistikleri yakaladı.