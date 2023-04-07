Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Nigel-Hayes Davis'in kontratını uzattı

Fenerbahçe Beko Nigel-Hayes Davis'in kontratını uzattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Beko, Nigel-Hayes Davis'in sözleşmesinin 2+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı. Bu sözleşmeye göre Davis, 2025-26 sezonunun sonuna dek sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 16:07 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 16:15
Fenerbahçe Beko Nigel-Hayes Davis'in kontratını uzattı

Fenerbahçe Beko, Nigel-Hayes Davis'in sözleşmesinin 2+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kadromuza 2022-23 sezonu başında katılan ve performansıyla ekibimizin en değerli parçalarından biri haline gelen Nigel Hayes-Davis ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.

Her iki forvet pozisyonunda da oynayabilen Nigel Hayes-Davis (1994, 2.03), 2022-23 sezonunda takımımız ile 33 EuroLeague maçının tamamında forma giyerek 10.5 sayı (yüzde 60.1 iki sayı, yüzde 37.8 üç sayı), 4.3 ribaund, 1.5 asist, 1.2 top çalma ve 13.3 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Hayes-Davis, ligimizde ise 21 maçta süre alarak 10.29 sayı (yüzde 56.25 iki sayı, yüzde 41.18 üç sayı), 4.90 ribaund, 1.76 asist, 0.86 top çalma istatistikleri yakaladı.

DİĞER
Beşiktaş - Atletico Madrid ile dostluk maçı yapacak! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Barış Arduç ve Çağla Şıkel'den kas şov! Biri çiçeği burnunda baba diğeri iki çocuk annesi... O anlar sosyal medyayı yıktı geçti
Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
Hayatının imzasını atıyor! İşte o tarih
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Son dakika Bingöl deprem, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek! Trabzonspor Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek! 16:20
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 16:12
F.Bahçe'de 2+1 yıllık imza! F.Bahçe'de 2+1 yıllık imza! 16:06
Fırtına Paşa maçına hazır! Fırtına Paşa maçına hazır! 16:04
G.Saray'a dönmek istemiyorlar! Başkan açıkladı G.Saray'a dönmek istemiyorlar! Başkan açıkladı 15:59
Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap 15:35
Daha Eski
Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..." Icardi açıkladı! "Kalmak istiyorum ama..." 15:13
G.Saray'da dev operasyon! 8 ayrılık birden G.Saray'da dev operasyon! 8 ayrılık birden 15:05
Son şampiyon Efes'ten Avrupa'ya erken veda! Son şampiyon Efes'ten Avrupa'ya erken veda! 14:46
Galatasaray'a 3 genç yetenek! Galatasaray'a 3 genç yetenek! 14:45
Süper Lig devinden Isco bombası! Önerilen maaş... Süper Lig devinden Isco bombası! Önerilen maaş... 14:29
Hayatının imzasını atıyor! İşte o tarih Hayatının imzasını atıyor! İşte o tarih 14:02