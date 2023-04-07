Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Soldan Alioski'nin penaltı noktasına ortasında Valencia, topu Emre Mor'un önüne indirdi. Emre'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-0.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
Bir bakışta 90 dakika

Soldan Alioski'nin penaltı noktasına ortasında Valencia, topu Emre Mor'un önüne indirdi. Emre'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-0.

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Sağdan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahasında karambole dönüştü. Son olarak Rossi'nin vuruşu üstten aut.

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Solda paslaşarak kullanılan köşe atışında Kemen'in ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafası ağlara gitti: 1-1.


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Ceza sahası dışında aldığı topla aniden hızlanan Emre, Serdar Dursun ile yaptığı verkaçla ceza sahasına girip sğ ayağıyla şutunu çekti: 2-1.

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Fenerbahçe ikinci yarıya da etikili başladı. Sağ kanatta çalımlarla ilerleyen Emre Mor'un pasında Serdar Dursun savunma arkasına hareketlenmek istedi. Cenk çıkıp topu kontrol etti.

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Üçüncü golü bulan F.Bahçe iyce rahatladı. Kaleci Cenk Gönen'in hatasında araya giren Serdar Dursun, boş ağlara topu gönderip farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

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Sarı-lacivertliler, 4. gole çok yaklaştı! Rossi'nin pasında Ferdi'nin ceza alanından yaptığı vuruşka kaleci Cenk, topu kornere çeldi.

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Fenerbahçe lehine korner kararı veren hakem Volkan Bayarslan'ı uyaran Serdar Dursun, "Top benden çıktı" diyerek aut verilmesini sağladı.

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Gecenin kahramanı Serdar Dursun'un pasıyla ceza alanına giren Arda Güler, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla farkı 3'e yükseltti: 4-1.

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