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Fenerbahçe'de tek yol zafer! İşte Jorge Jesus'un çeyrek final 11'i...

Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'a kendi evinde 4-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler rakibini mağlup ederek mutlaka yarı finale yükselmek istiyor. Mücadele öncesi ise Jorge Jesus'un nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de tek yol zafer! İşte Jorge Jesus'un çeyrek final 11'i...

Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, organizasyonun çeyrek final aşamasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinda kalan Fenerbahçe'de tek hedef zafer. Kanarya, konuk edeceği Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve sarı-lacivertli taraftarların yüzünü kupada güldürmeyi planlıyor.

SİVASSPOR İLE EŞLEŞECEK

Fenerbahçe tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Bu turda, ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Sivasspor ile eşleşecek. Teknik direktör Jorge Jesus, Kayserispor karşısında rotasyon yapacak. Kalede formayı İrfan Can'a vermeyi düşünen Portekizli hoca, savunmada ise İsmail, Zajc, Emre Mor ve Serdar Dursun gibi isimleri ilk 11'e alacak. Takımın en golcü ismi Valencia da ileri uçta yine formayı bırakmayacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Samuel, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Emre, Rossi, Serdar, Valencia

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Mane, Cardoso, Emrah, Thiam

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