Rakip Vakıfbank

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'a konuk oluyor. Sarılacivertliler, saat 19.30'da başlayacak mücadeleden avantajlı bir sonuçla ayrılmak istiyor. Serinin ikinci maçı 13 Nisan Perşembe günü Kanarya'nın ev sahipliğinde olacak. Fenerbahçe, play-off'ta Azoty Chemik ve çeyrek finalde Imoco Volley'i turnuvanın dışında bırakarak yarı finale kalmayı başardı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'a konuk oluyor. Sarılacivertliler, saat 19.30'da başlayacak mücadeleden avantajlı bir sonuçla ayrılmak istiyor. Serinin ikinci maçı 13 Nisan Perşembe günü Kanarya'nın ev sahipliğinde olacak. Fenerbahçe, play-off'ta Azoty Chemik ve çeyrek finalde Imoco Volley'i turnuvanın dışında bırakarak yarı finale kalmayı başardı.