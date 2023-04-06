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Penaltının da kralı

26 golle krallıkta ilk sırada yer alan Valencia, Avrupa'da beyaz noktadan en fazla ağları sarsan isim konumunda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Penaltının da kralı
Her Jorge Jesus takımı gibi Fenerbahçe de hücumda bu sezon özel bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler rakip ceza alanına çok fazla adamla giriyor ve çok hareketli oldukları için penaltı kazanma sayısı da yüksek. Kanarya penaltı kazandığı zaman meşin yuvarlağın başına genellikle Enner Valencia geçiyor. Ekvadorlu futbolcu bu sezon penaltıların 16'sını kullandı. 2'si Avrupa'da olmak üzere 13 defa fileleri havalandırdı. 3 defa penaltıdan yararlanamadı. 11 penaltı golüyle Süper Lig ve Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde en fazla ağları sarsan isim oldu.
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