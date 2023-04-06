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Orta ikiliye kesik geldi

Ligde Karagümrük ile karşılaşacak sarılacivertlilerde orta sahada değişiklik olacak. Jesus, derbide başarısız olan Mert-Arao ikilisi yerine farklı isimleri düşünüyor. Takımın daha dinamik ve yaratıcı hale gelmesi için Zajc ilk 11'e monte edilecek. Yanında ise Crespo ya da İsmail Yüksek olacak. 11'deki yerini kaybeden ve son haftalarda yedekten oyuna giren Zajc, ligde 17 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Orta ikiliye kesik geldi
Ligde Karagümrük ile karşılaşacak sarılacivertlilerde orta sahada değişiklik olacak. Jesus, derbide başarısız olan Mert-Arao ikilisi yerine farklı isimleri düşünüyor. Takımın daha dinamik ve yaratıcı hale gelmesi için Zajc ilk 11'e monte edilecek. Yanında ise Crespo ya da İsmail Yüksek olacak. 11'deki yerini kaybeden ve son haftalarda yedekten oyuna giren Zajc, ligde 17 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.
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