Orta ikiliye kesik geldi

Ligde Karagümrük ile karşılaşacak sarılacivertlilerde orta sahada değişiklik olacak. Jesus, derbide başarısız olan Mert-Arao ikilisi yerine farklı isimleri düşünüyor. Takımın daha dinamik ve yaratıcı hale gelmesi için Zajc ilk 11'e monte edilecek. Yanında ise Crespo ya da İsmail Yüksek olacak. 11'deki yerini kaybeden ve son haftalarda yedekten oyuna giren Zajc, ligde 17 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.
Ligde Karagümrük ile karşılaşacak sarılacivertlilerde orta sahada değişiklik olacak. Jesus, derbide başarısız olan Mert-Arao ikilisi yerine farklı isimleri düşünüyor. Takımın daha dinamik ve yaratıcı hale gelmesi için Zajc ilk 11'e monte edilecek. Yanında ise Crespo ya da İsmail Yüksek olacak. 11'deki yerini kaybeden ve son haftalarda yedekten oyuna giren Zajc, ligde 17 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.