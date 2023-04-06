Jesus’tan mesaj: Sorunumuz yok!

Ali Koç ile Jesus arasında kriz olduğu iddia ediliyordu. Derbiden sonra Koç'un antrenmanı ziyaret etmesi dedikoduları arttırmıştı. Fakat dün Portekizli Teknik Direktör, İnstagram paylaşımıyla adeta bu ididalara yanıt verdi. 'Başkanımız antrenmanımıza geldi' notunu düşerek video klip paylaştı. Videoda, Fenerbahçe'nin 'Ne sevmek, ne sevilmek' bestesinin yer alması da dikkat çekti.
Ali Koç ile Jesus arasında kriz olduğu iddia ediliyordu. Derbiden sonra Koç'un antrenmanı ziyaret etmesi dedikoduları arttırmıştı. Fakat dün Portekizli Teknik Direktör, İnstagram paylaşımıyla adeta bu ididalara yanıt verdi. 'Başkanımız antrenmanımıza geldi' notunu düşerek video klip paylaştı. Videoda, Fenerbahçe'nin 'Ne sevmek, ne sevilmek' bestesinin yer alması da dikkat çekti.