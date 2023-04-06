FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Kayserispor ile rekabetteki en farklı skoru 2005 yılında 7-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, iki kez 5-0, bir kez de 5-1'lik skorla rakibini mağlup ederken, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy'de oynanan maçlarda 3-3'lük skor yaşandı.