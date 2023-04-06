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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de taraftarı önünde Beşiktaş derbisini kaybederek beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek final maçında Kayserispor'u konuk edecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, kritik mücadele öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 10:33 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 10:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

Kanarya bu galibiyetlerden birini penaltılarla kazandı. Rekabette 3 maç berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılılar da 3 müsabakayı kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 6 kez tur atlayan taraf olurken, Kayserispor ise 1 kez rakibi elemeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

Gruplarda oynanan 3 maçta, Kayseri 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sona erdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

Kayseri temsilcisi, geçtiğimiz sezon son 16 turunda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla eleyerek bir üst tura yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1 eleyerek çeyrek finale yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

Kupaya 3. turdan dahil olan Kayserispor ise Iğdır FK'yı 2-1 ile geçerken, 4. turda Sivas Belediyespor'u 1-0, 5. turda Gençlerbirliği'ni 2-0 ve son 16 turunda da Antalyaspor'u uzatmalarda 2-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Kayserispor ile rekabetteki en farklı skoru 2005 yılında 7-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, iki kez 5-0, bir kez de 5-1'lik skorla rakibini mağlup ederken, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy'de oynanan maçlarda 3-3'lük skor yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

Sarı-kırmızılılar ise sarı-lacivertlileri, iki defa 4-1 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7, sarı-kırmızılılar da 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 6 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

VOLKAN BAYARASLAN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında 30 golle en çok gol yiyen ekip olan Fenerbahçe bu problemi çözmeye çalışacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

DÖRTLÜ SAVUNMAYA GEÇİYOR

Yukatel Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla birlikte 3'lüden 4'lüye dönüş ve savunmanın biraz daha geriden kurulması üzerine çalışmalar yapıldığı belirlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan taraftarı sevindiren karar!

Kayserispor maçında bu değişimin ilk adımının atılması planlanıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medya üzerinden 3'lü yerine 4'lü savunmayla oynanması gerektiğini savunmuştu.

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