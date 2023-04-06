Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 4-1 Kayserispor | ÖZET İZLE | F.Bahçe Türkiye Kupası'nda yarı finalde! - (fenerbahçe kayserispor özet izle)

Fenerbahçe 4-1 Kayserispor | ÖZET İZLE | F.Bahçe Türkiye Kupası'nda yarı finalde! - (fenerbahçe kayserispor özet izle)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek turnuvada adını yarı finale yazdırdı. İşte detaylar ve Fenerbahçe Kayserispor maçının ÖZETİ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 23:24 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 23:30
Fenerbahçe 4-1 Kayserispor | ÖZET İZLE | F.Bahçe Türkiye Kupası'nda yarı finalde! - (fenerbahçe kayserispor özet izle)

Ziraat Türkiye Kupası heyecan dolu bir maça daha sahne oldu.

Turnuvada tek maç eleme sistemiyle oynanan çeyrek final maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti.

Mücadeleden Fenerbahçe 4-1'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin golleri 8. ve 42. dakikada Emre Mor, 59. dakikada Serdar Dursun ve 90. dakikada Arda Güler'den geldi.

Kayserispor'un tek golünü ise 18. dakikada Kolovetsios kaydetti.

Fenerbahçe bu maçın ardından turnuvada yarı finalde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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