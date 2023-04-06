Arda ile yola devam

Beşiktaş derbisinde sürpriz bir kararla ilk 11'de başlayan Arda Güler'le ilgili karar verildi. 18 yaşındaki yıldız, gelecek haftalar için formayı kaptı. Jesus, az forma şansı vermesi sebebiyle eleştirildiği genç oyuncuda ısrar edecek. Taraftarın sevgilisi olan Arda, ilk 11'de sıklıkla forma giyecek. Takımın en yetenekli ismi olan on numara, bu sezon ligde 11 maçta 283 dakika oynadı. 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Beşiktaşderbisinde sürpriz bir kararla ilk 11'de başlayan Arda Güler'le ilgili karar verildi. 18 yaşındaki yıldız, gelecek haftalar için formayı kaptı. Jesus, az forma şansı vermesi sebebiyle eleştirildiği genç oyuncuda ısrar edecek. Taraftarın sevgilisi olan Arda, ilk 11'de sıklıkla forma giyecek. Takımın en yetenekli ismi olan on numara, bu sezon ligde 11 maçta 283 dakika oynadı. 2 gol attı ve 1 asist yaptı.