'3’lü olmuyor’

Derbiyenilgisi sonrasında Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus'un görüşmesinde takımdaki bazı sorunlar konuşuldu. Özellikle bu sezon 3'lü savunma düzeni ile çıkılan maçlarda alınan sonuçlara değinildi. Bazı futbolcular da toplantıda eleştirilerini sesli bir şekilde dile getirdi. Savunmadaki oyuncuların, "Biz üçlü oynayamıyoruz" dediği iddia edildi. Jorge Jesus toplantıda bu konu hakkında yorumda bulunmadı. Portekizli teknik adamın Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybettiği bu savunma düzenini önümüzdeki haftalarda artık kullanması beklenmiyor.