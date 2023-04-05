Haberler Fenerbahçe Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bu sezonki futboluyla göz dolduran Enner Valencia, transferin de gözdesi konumuna geldi. Takımdaki geleceği merak konusu olan Ekvadorlu golcüye Brezilya Ligi ekibi Internacional'in ilgi gösterdiği iddia edildi. Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enner Valencia'nın son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Deneyimli oyuncu için resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 11:39
Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

ALEX'İ GEÇTİ!
Ekvadorlu santrfor, Fenerbahçe efsanelerinden Alex de Souza'yı geride bırakmayı başardı.

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Kanarya'da şimdiye kadar attığı gollerle takımı taşıyan Valencia, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Son olarak Beşiktaş ile oynanan derbiye ilk 11'de başlayan Enner Valencia, 4-2 mağlup oldukları müsabakada 1 gol kaydetti.

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Bu sezon 22 lig maçında 26 gole ulaşan Valencia'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Enner Valencia bu çarpıcı performansıyla transferin de gözdesi konumuna geldi.

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Deneyimli hücumcu, özellikle Brezilya Ligi ekibi Internacional'in yakın takibine girdi.

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın takımdaki geleceği merak ediliyor.

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Sarı-lacivertlilerle kontrat görüşmeleri hakkında konuşan Valencia, "Yeni sözleşme konusunda kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

RESMİ TRANSFER AÇIKLAMASI!
Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.

Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Brezilya basınında yer alan habere göre; Basın toplantısında konuşan Barcellos, "Internacional'in Enner Valencia'ya kontrat önerdiği iddiası doğru değil. Tekliflerle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

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