Ve resmi açıklama! Enner Valencia transfer olacak mı?

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla en fazla öne çıkan isim Ekvadorlu golcü Enner Valencia oldu.
Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla en fazla öne çıkan isim Ekvadorlu golcü Enner Valencia oldu.
Attığı gollerle dikkat çeken yıldız oyuncu, Süper Lig'e damgasını vurmayı başardı.
İstikrarlı performansını sürdüren Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine de adını yazdırdı.
ALEX'İ GEÇTİ!
Ekvadorlu santrfor, Fenerbahçe efsanelerinden Alex de Souza'yı geride bırakmayı başardı.
Kanarya'da şimdiye kadar attığı gollerle takımı taşıyan Valencia, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.
Son olarak Beşiktaş ile oynanan derbiye ilk 11'de başlayan Enner Valencia, 4-2 mağlup oldukları müsabakada 1 gol kaydetti.
Bu sezon 22 lig maçında 26 gole ulaşan Valencia'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.
Enner Valencia bu çarpıcı performansıyla transferin de gözdesi konumuna geldi.
Deneyimli hücumcu, özellikle Brezilya Ligi ekibi Internacional'in yakın takibine girdi.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın takımdaki geleceği merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerle kontrat görüşmeleri hakkında konuşan Valencia, "Yeni sözleşme konusunda kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
RESMİ TRANSFER AÇIKLAMASI!
Internacional Başkanı Alessandro Barcellos, Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Basın toplantısında konuşan Barcellos, "Internacional'in Enner Valencia'ya kontrat önerdiği iddiası doğru değil. Tekliflerle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.