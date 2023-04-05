Fenerbahçe'de gözler kupada

Fenerbahçe hafta sonunu ağır Beşiktaş mağlubiyetiyle geçirdi. 10 kişilik Kartal'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyetin olumsuz izleri hala duruyor. Ancak bir yandan da kritik maçlar kapıda. Bu sebeple hem yönetim hem de teknik heyet sakin davranmaya çalışıyor. Sarı-lacivertliler, perşembe günü Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynandığı için böyle bir dönemde Fenerbahçe için kritik bir mücadele olacak. Kanarya'da hedef bu maçı kazanarak camiaya moral aşılamak.
Fenerbahçe hafta sonunu ağır Beşiktaş mağlubiyetiyle geçirdi. 10 kişilik Kartal'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyetin olumsuz izleri hala duruyor. Ancak bir yandan da kritik maçlar kapıda. Bu sebeple hem yönetim hem de teknik heyet sakin davranmaya çalışıyor. Sarı-lacivertliler, perşembe günü Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynandığı için böyle bir dönemde Fenerbahçe için kritik bir mücadele olacak. Kanarya'da hedef bu maçı kazanarak camiaya moral aşılamak.