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Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Sezona yeni teknik direktör Jorge Jesus ile iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşanıyor. Kadıköy'de zirvedeki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'tan 7 gol yiyip, sıfır çeken sarı-lacivertliler, Avrupa'da ise La Liga'da küme düşme hattına kadar gerileyen Sevilla'ya elendi. Portekizli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda 14 transfer yapan Kanarya'da yapılan takviyelerden beklenen katkı sağlanamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 10:15
Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı alınan 4-2'lik yenilgi sonrası Fenerbahçe'de büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşanıyor.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Sarı-lacivertli camiada özellikle Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı istifa tepkileri günden güne artıyor.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Başkan Ali Koç'a yönelik istifa sesleri ilk kez bu kadar yükseldi. Beşiktaş maçında tribünlerde ve sosyal medyada taraftarların sarı-lacivertli yönetime karşı yoğun eleştirileri bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Başkan Ali Koç ve yönetimin de gelen bu tepkilerle beraber artık kongre konusunu gündeme aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Henüz nihai bir karar verilmese de sezon sonu olağanüstü genel kurula gidilme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Mevcut başkan Ali Koç'un aday olup olmayacağı ise ortaya çıkacak adaylara göre şekilleneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yakalanan olumlu havanın ardı bu yıl gelmedi. Büyük umutlarla göreve getirilen Jorge Jesus, Avrupa'da elendi, ligde derbilerde sıfır çekerek şampiyonluk şansını zora soktu.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen ve kurduğu sistemle kısa sürede alkışları toplayan teknik direktör İsmail Kartal camiaya da umut vermişti.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Hatta elde edilen 2.'lik Ali Koç döneminin en iyi derecesi olmuş, geleceğe de güven aşılamıştı.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Hazır bir ilk 11 iskeleti kurarak gelecek sezon için az bir takviyeyle yola devam edebileceklerini vurgulayan İsmail Kartal'ın planı yerine farklı bir yola gidilmişti.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

43 MİLYON EURO'LUK CİDDİ YATIRIM!
Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşan sarı-lacivertliler ciddi bir yatırım yaptı. Ayrıca 14 transfere de 43 milyon euroyu bulan bir harcama geldi.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Kadıköy'de zirvedeki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'tan 7 gol yiyip, sıfır çeken Fenerbahçe, Avrupa'da ise La Liga'da küme düşme hattına kadar gerileyen Sevilla'ya elendi.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Geçen sezon İsmail Kartal'la beraber yıldızlaşan Zajc, Rossi ve Crespo gölgede kalırken, ligde 15 golü olan Serdar Dursun 5. forvet oldu.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Napoli'ye 20 milyon euroya satılan Kim Min Jae'nin yeri dolmazken, Arda Güler konusunda da tam bir istikrar yakalanamadı.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

EN KRİTİK FİKSTÜR
Ligde alınan Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki iki maça çevrildi.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de pazartesi günü Karagümrük'e konuk olacak.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Takımın bu iki kritik maçta alacağı sonuçlar hedefleri de direkt etkileyecek. Alınacak olumsuz sonuçlar hem yönetim hem de teknik heyet açısından belirleyici hale gelecek.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

SON ANDA PEDRO
Sarı-lacivertliler sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro'dan istediği katkıyı alamıyor.

Fenerbahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro...

Teknik direktör Jorge Jesus'un Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verdiği deneyimli futbolcu bu fırsatı iyi kullanamadı.

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