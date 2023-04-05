Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı aktarıldı. İkili arasında 3 ana maddenin soğuk savaşa neden olduğu belirtildi. İşte haberin detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

Evinde çok ağır bir derbi yenilgisi alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

Takvim'de yer alan habere göre, Ali Koç-Jorge Jesus cephesinde yeni bilgilere ulaşıldı.

Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

Kulislerde konuşulan iddialara göre, 4-2'lik Beşiktaş derbisi sonrasında karşı karşıya gelen iki isim arasında ilk gerilim bundan tam 3 ay önce yaşandı.

Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

SERT TARTIŞMA YAŞANDI


8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanan ve 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus arasında yine sert bir tartışma çıktı.

Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

Hatta iki isim geride bıraktığımız 3 ay içinde mecbur kalmadığı sürece hiç yan yana gelmedi ve hiç konuşmadı.

Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

Başkan Koç ve Portekizli hoca arasındaki iletişimin futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki üzerinden yürütüldüğü de belirtiliyor.

Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

Bir başka iddiaya göre ise Jesus'la ilgili özellikle Brezilya basınında çıkan 'teklif' haberlerinin arkasında Portekizli teknik adam var.

Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

Jesus'un Brezilya medyasındaki kaynaklarını kullanarak hakkında, Flamengo ve milli takımdan teklif aldığına dair haberler yaptırdığı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de 3 aylık soğuk savaş! Gerilim yeni değilmiş...

ALİ KOÇ HER ŞEYI BİLİYOR!


Tecrübeli hocanın bu şekilde yönetim üzerinde bir baskı oluşturmaya çalıştığı vurgulanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi!
F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?
Esenler TOKİ kura sonuçları 5 Nisan
MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kararı doğru mu? Lale orta yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Lale orta yorumladı 01:16
Orhan Ak istifa etti! Orhan Ak istifa etti! 01:16
Trabzonspor kupaya veda etti! Trabzonspor kupaya veda etti! 01:16
A.Gücü Trabzonspor maçında saha karıştı! A.Gücü Trabzonspor maçında saha karıştı! 01:16
Abdülkadir Ömür korkuttu! Abdülkadir Ömür korkuttu! 01:15
F.Bahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Jorge Jesus gelişmesi! 01:15
Daha Eski
Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor Jesus'un yerine 3 aday! Taraftar onları istiyor 01:15
İngilizler açıkladı: G.Saray'a Keita fırsatı! İngilizler açıkladı: G.Saray'a Keita fırsatı! 01:15
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti 01:15
Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... 01:15
F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı? F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı? 01:15
G.Saray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi! G.Saray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi! 01:15