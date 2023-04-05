Emre Mor hazır

Kanarya'nın Kayserispor ile oynayacağı kupa maçında Emre Mor'un ilk 11'de olması bekleniyor. Sonradan girdiği karşılaşmalarda delici deparları ve çalımlarıyla meşin yuvarlağı karşı kaleye taşıyan genç oyuncu sarı-kırmızılılara karşı şans bulacak. Teknik direktör Jorge Jesus onun dinamizminden faydalanacak.
Kanarya'nın Kayserispor ile oynayacağı kupa maçında Emre Mor'un ilk 11'de olması bekleniyor. Sonradan girdiği karşılaşmalarda delici deparları ve çalımlarıyla meşin yuvarlağı karşı kaleye taşıyan genç oyuncu sarı-kırmızılılara karşı şans bulacak. Teknik direktör Jorge Jesus onun dinamizminden faydalanacak.