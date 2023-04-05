Başkan el koydu

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi sonrasında kulüpte kaos ortamı vardı. Dün başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya geldi. 3 saatlik görüşmenin ardından Portekizli hoca, idman için tesislere gitti. Ardından kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir kare güne damgasını vurdu. Ali Koç ile Jorge Jesus el ele bir görüntü verdiler. Başkan Koç, teknik heyet ve oyuncular ile kısa bir toplantı gerçekleştirdikten sonra antrenmanı izlemek için sahaya indi. Bir süre idmanı takip etti. Sarı-lacivertli kulübün paylaştığı idman haberinde başkan Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldiği belirtildi. Destek detayı dikkat çekti. "Takıma ve teknik ekibe desteklerini ileten Başkanımız Ali Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi" ifadeleri kullanıldı. Böylece ayrılık söylentileri şimdilik rafa kalktı.