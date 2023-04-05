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3 saatlik kritik görüşme

Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı alınan yenilgi sonrasında başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un arasındaki problem derinleşti. Soyunma odasında oyuncuların önünde kısa bir görüşme yapan ikili dün bir araya geldi. Tam 3 saat süren durum değerlendirmesi yaptılar. Beşiktaş hezimeti sonrasında Jesus'un gönderileceği konuşuluyordu. Ancak yönetim mali durumu düşünerek Jesus'u göndermeyi düşünmüyor. Jesus ile şu anda yolların ayrılması demek ciddi bir tabloyu ortaya çıkarıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
3 saatlik kritik görüşme
Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı alınan yenilgi sonrasında başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus'un arasındaki problem derinleşti. Soyunma odasında oyuncuların önünde kısa bir görüşme yapan ikili dün bir araya geldi. Tam 3 saat süren durum değerlendirmesi yaptılar. Beşiktaş hezimeti sonrasında Jesus'un gönderileceği konuşuluyordu. Ancak yönetim mali durumu düşünerek Jesus'u göndermeyi düşünmüyor. Jesus ile şu anda yolların ayrılması demek ciddi bir tabloyu ortaya çıkarıyor.
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